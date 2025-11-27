Сирия ще строи нова голяма петролна рафинерия

Сирия ще построи нова петролна рафинерия с капацитет 150 000 барела дневно. Това съобщи Мухамад ал Башир, министър на енергетиката на страната пред държавната телевизия „Ал Ехбария“, предаде Ройтерс. Рафинерията в град Банияс, провинция Тартус, работи с намален капацитет от около 95 000 барела дневно заради амортизация на част от съоръженията, съобщи държавната медия, оценявайки настоящия общ капацитет за производство на петрол на около 130 000 барела дневно.

Войната опустоши нефтодобива

През 2010 г. Дамаск е изнасял приблизително 380 000 барела петрол дневно. Година след това обаче, протестите срещу управлението на Башар ал-Асад прераснаха в продължителна почти 14-годишна война, която опустоши икономиката и инфраструктурата на страната, включително и нефтодобива.

Наскоро Съединените щати обявиха, че отменят частично действието на някои от най-твърдите санкции срещу Сирия за още 180 дни.

А сирийски президент стъпи за първи път в Белия дом, когато Доналд Тръмп прие на знакови разговори Ахмед ал-Шараа, който свали бившия режим на Асад и оттогава се опитва да извади страната си от международна изолация.

Американският президент обеща да направи всичко по силите си, за да превърне Сирия успешна държава. Обещанието му бе във връзка с преговорите със сирийския му колега Ахмед ал Шараа, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист.

Тръмп обеща да помогне на Сирия