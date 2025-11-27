Студио Actualno:

Нов обрат с цената на петрола заради войната в Украйна

Цената на петрола се понижи днес в сутрешната азиатска сесия на фона на надеждите за прекратяване на огъня в Украйна, което би могло да проправи пътя към отмяна на западните санкции срещу руските петролни доставки, предаде Ройтерс. Очаква се обаче, днес търговията да е вяла, тъй като в САЩ се отбелязва Деня на благодарността и сесиите се очаква да бъдат ограничени.

Цените на петрола

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 33 цента от цената си или 0,5 на сто до 62,8 долара за барел.

Американският суров петрол отстъпи с 32 цента или 0,6 на сто до 58,33 долара за барел.

И двата контракта затвориха търговията вчера с растеж от около 1 процент, тъй като инвеститорите преценяваха риска от свръхпредлагане и перспективата за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще пътува до Москва следващата седмица заедно с други висши американски представители за преговори относно възможен план за прекратяване на продължаващата от почти четири години война в Украйна, която е най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам.

