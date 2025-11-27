Любомир Дацов: Бюджет 2026 беше най-голям проблем за ГЕРБ (ВИДЕО)

Бюджет 2026 беше най-голям проблем за ГЕРБ. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и заместник-министър на финансите в правителствата “Сакскобургготски“ и “Станишев“. С него разговаряхме минути след призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов премиерът Росен Желязков да изтегли проектобюджета за догодина, макар че е минал на първо четене. Разговорът с Любомир Дацов съвпадна по време и с последвалото заседание на Съвета за съвместно управление, след който стана ясно, че премиерът ще поиска кредит на доверие от социалните партньори и че Бюджет 2026 ще бъде подложен на още обсъждания с тях и с членове на ресорната парламентарна комисия. Ето прогнозата на макроикономиста:

“Много е сложно. Има два основни сценария според мен. Аз не мисля, че съобщението, което върви в медиите от сутринта, това е изказването на Борисов.

Сценарий 1 - отиваме на избори

Но той също добави, че трябва коалиционният съвет да бъде събран, понеже няма друг сценарий. Ако сценарият е да се изтегли бюджетът без това да е консултирано в коалиционния съвет, това означава да се разтури правителството и да се върви към избори.

Това е едната посока. Която между другото е изгодна на ГЕРБ. Вижте, самият бюджет, който беше внесен, беше най-голям проблем за ГЕРБ. Защо? Защото всички останали партии...

Ако погледнем ДПС (ДПС - “Ново начало“, бел. ред.), ДПС флиртува с кметовете и с определен тип население, което от гледна точка на ценз, се препокрива с това на БСП.

То ненапразно в момента може да се каже, че БСП е придатък на ДПС. И като политическо поведение, и като припокриване на хора, които им стоят зад гърба.

Т. е. избирателите и на ДПС - “Ново начало“, и на БСП можеха да се видят в този бюджет. Като се почне от полиция, военни, та се стигне до хората на минимална работна заплата, частично пенсионери.

Нещата с градинките, през кметовете и дребните поправки, които, да се чудиш как, правят впечатление на хората.“

Сценарий 2 - прекрояваме бюджета

Интересите в коалицията са абсолютно противоречиви, смята Любомир Дацов. Другият сценарий, според него е да бъде прекроен бюджетът:

“А за да бъде прекроен бюджетът най-лесното, което е, без някаква предварителна подготовка, е да се ударят автоматичните формули – минимална работна заплата и всички останали неща по линията.

И второ, трябва да се ударят частично една част от парите, които са за общинските проекти, тъй като там няма откъде другаде да се вземе. Да оставим, че трябва да се преоцени изцяло реалистичността на приходната част.“

Според Любомир Дацов една от най-големите глупости в Бюджет 2026 е вдигането на пенсионните осигуровки с два процентни пункта. Той каза и какви са част от препоръките на Фискалния съвет към бюджета.

