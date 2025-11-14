Любопитно:

Стратегическият форум на БТПП търси посока в новата глобална икономика

14 ноември 2025, 09:34 часа 124 прочитания 0 коментара
Стратегическият форум на БТПП търси посока в новата глобална икономика

Стратегическия форум на Българската търговско-промишлена палата „Глобална трансформация – къде е България в новата икономическа среда?“, проведен на 13 ноември 2025 г. в София, събра на една маса представители на бизнеса, академичните среди, дипломатическия корпус и държавните институции, за да очертаят къде се позиционира България в променящите се глобални вериги на стойност и как страната може да развие капацитет за високотехнологична икономика и индустрии с бъдеще.

В публикацията ще намерите обобщение на ключовите акценти от двата панела, както и цитати и аналитични изводи от:

  • Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Бюрото на Съвета на браншовите организации към БТПП;
  • Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП;
  • Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет;
  • Посланик Петър Попчев;
  • Доц. Косьо Стойчев;
  • Д-р Веселина Господинова;
  • Георги Стефанов;
  • Проф. Георги Ангелов;
  • Проф. Николай Щерев;
  • Представители на Google for Education и СофтУни Будител.

Материалът е изготвен така, че да бъде готов за публикуване, аналитичен и ориентиран към теми с висока обществена и икономическа значимост.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
БТПП
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес