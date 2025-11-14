Стратегическият форум на БТПП търси посока в новата глобална икономика

Стратегическия форум на Българската търговско-промишлена палата „Глобална трансформация – къде е България в новата икономическа среда?“, проведен на 13 ноември 2025 г. в София, събра на една маса представители на бизнеса, академичните среди, дипломатическия корпус и държавните институции, за да очертаят къде се позиционира България в променящите се глобални вериги на стойност и как страната може да развие капацитет за високотехнологична икономика и индустрии с бъдеще.
В публикацията ще намерите обобщение на ключовите акценти от двата панела, както и цитати и аналитични изводи от:
- Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Бюрото на Съвета на браншовите организации към БТПП;
- Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП;
- Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет;
- Посланик Петър Попчев;
- Доц. Косьо Стойчев;
- Д-р Веселина Господинова;
- Георги Стефанов;
- Проф. Георги Ангелов;
- Проф. Николай Щерев;
- Представители на Google for Education и СофтУни Будител.
Материалът е изготвен така, че да бъде готов за публикуване, аналитичен и ориентиран към теми с висока обществена и икономическа значимост.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.