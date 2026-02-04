Омбудсманът: При драстично големи сметки за ток дружествата да помислят за разсрочено плащане

Нека дружествата помислят за разсрочено плащане при драстично по-високите сметки за електроенергия, каза омбудсманът Велислава Делчева. В някои случаи се наблюдават до три пъти по-високи сметки. „Все още няма ясно обяснение от електроразпределителните дружества. Апелирам към министъра на енергетиката и КЕВР да започнат проверки дали има промяна в цената и на какво се дължи“, каза Делчева.

Тя подчерта, че гражданите трябва да платят сметките, за да не им бъде спряно електрозахранването, но след това имат право да ги обжалват – включително и по съдебен ред. „Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро. Това поставя хората в изключително тежко положение“, посочи тя и призова дружествата да предлагат разсрочено плащане.

„Незаконните записи в салони са грубо посегателство срещу човешкото достойнство“

Скандалът с незаконни видеозаписи от козметични салони, разпространявани в порнографски сайтове, е тежко нарушение на основни човешки права. Това заяви още националният омбудсман Валислава Делчева. Става дума за ужасяващо потъпкване на правото на човешко достойнство и на лична неприкосновеност. В Хартата на основните права на човека човешкото достойнство е записано още в член първи – дори преди правото на живот“, подчерта Делчева.

Още при появата на данните за случаите в Бургас институцията на омбудсмана е изпратила препоръки до Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването и Комисията за защита на личните данни.

По думите ѝ потърпевшите трябва незабавно да подават сигнали до полицията и КЗЛД, за да се прецени има ли извършено престъпление. „За съжаление в българското законодателство няма изрична забрана за видеозаснемане в козметични салони, санитарни помещения или подобни места. Тези случаи ясно показват, че такава разпоредба трябва изрично да бъде записана в закона“, заяви омбудсманът.

Тя припомни и приета през 2024 г. европейска директива за онлайн тормоза, според която подобни действия следва да бъдат криминализирани.