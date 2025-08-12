Търговците не стоят отгоре и не мачкат, промоциите ще изчезнат: Експерт алармира за проблеми от нов закон

Няма такова нещо, че търговецът стои на върха на пирамидата и като мантра мачка всички. Всяка година има отклонение на цената на сиренето и кашкавала, като около 2/3 от цените на млечните продукти не отговарят на цената от предходната година. Toва заяви пред БНТ Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Още: Кой ще употреби КЗК и КЗП на прага на еврото: БНБ с притеснения

Той увери, че има достатъчно продукти на пазара. Българската суровина достига за около 59% от потреблението на млечните продукти, посочи Николай Вълканов. "Само по себе си не е добре държавата да казва, че във всеки един магазин ще се продават едни и същи продукти на едни и също цени от едни и същи доставчици. Потребителите имат право на избор, качество и достъпни цени. Мерките в Закона за агрохранителната верига не са добри за търговците и се създава ограничение в свободното движение на стоки на европейския пазар", изтъкна Вълканов.

Според него, когато се стимулират едни за сметка на други, ще се разруши бизнесът на всички останали. Животът поскъпва навсякъде, цените на храните растат навсякъде и проблемът е повсеместен, открои Вълканов. Той смята, че по-високите цени на храните се дължат на увеличените разходи на труд, за опаковки, заради ковид пандемията и инфлацията.

Според него не може да се пишат „декрети“, с които хората да си купят или да не си купят определена марка сирене или кашкавал на определен производител или не. Николай Вълканов смята, че промоциите в магазините ще изчезнат от сегашния си вид, след като бъде приет Законът за агрохранителната верига. Той предупреди още, че този закон ще предизвика скок на цените на храните, а не ограничаване.

Той вижда и директна бухалка на властта да се намеси на пазара на цените на храните, както и със създаването на "Магазини за хората".

На обратното мнение за законопроекта обаче бе Димитър Зоров, председател на млекопреработвателите в България. Той допълни, че в момента няма свободно договаряне на цените на храните. Една част от голямата инвестиция е за сметка на българския доставчик и производител, така че балансът в Закона за агрохранителната верига е добър, оцени Зоров. Той смята, че се прокарва манипулация, че няма достатъчно българско сурово мляко, а българско сурово мляко има достатъчно. Големите търговски оператори, че имат безупречни системи на контрол искат продуктите, когато нямат нищо общо с българските продукти, а ползват само името, разкритикува експертът.

Според него със Закона за агрохранителната верига ще има възможност за производителя и за потребителя да получи стока на по-ниска цена. „Не може да има злоупотреби, защото до търговеца на дребно има и преработвателите. Ако той няма адекватна цена, няма да е интересен за търговеца на дребно“, коментира Димитър Зоров.

