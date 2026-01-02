Китайска компания е на път да изпревари Tesla на Мъск

Китайската компания BYD е на път да изпревари Tesla на Илон Мъск като най-голям продавач на електрически превозни средства (EV) в света, предаде BBC. Компанията за пръв път изпреварва американския си конкурент по годишни продажби. В четвъртък BYD заяви, че продажбите на автомобилите ѝ, задвижвани с батерии, са се увеличили миналата година с почти 28% до над 2,25 милиона.

Tesla, която трябва да разкрие общите си продажби за 2025 г. по-късно в петък, публикува миналата седмица оценки на анализатори, според които е продала около 1,65 милиона превозни средства за цялата година. ОЩЕ: Продажбите на Tesla в скандинавските страни се понижиха драстично

Трудна година за Tesla

Американската фирма се сблъска с трудна година, съчетана със смесени реакции към новите предложения, безпокойство от политическите дейности на Мъск и засилваща се конкуренция от китайските конкуренти.

Китайски фирми като Geely, MG и BYD - сега най-голямата компания за електрически автомобили в страната - оказват натиск върху западните си конкуренти, като определят цените на автомобилите си под тези на утвърдените марки.

През октомври Tesla отговори, като пусна по-евтини версии на двата си най-продавани модела в САЩ в опит да увеличи продажбите. Мъск, който вече е най-богатият човек в света, е натоварен със задачата значително да увеличи продажбите и пазарната стойност на Tesla през следващото десетилетие, за да си осигури рекордно заплащане. Сделката, която беше одобрена от акционерите през ноември, може да му осигури обезщетение в размер на 1 трилион долара (740 милиарда британски лири). ОЩЕ: Продажбите на Tesla се сринаха на ключови европейски пазари