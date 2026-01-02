Любопитно:

Китайска компания е на път да изпревари Tesla на Мъск

02 януари 2026, 16:27 часа 435 прочитания 0 коментара
Китайска компания е на път да изпревари Tesla на Мъск

Китайската компания BYD е на път да изпревари Tesla на Илон Мъск като най-голям продавач на електрически превозни средства (EV) в света, предаде BBC. Компанията за пръв път изпреварва американския си конкурент по годишни продажби. В четвъртък BYD заяви, че продажбите на автомобилите ѝ, задвижвани с батерии, са се увеличили миналата година с почти 28% до над 2,25 милиона.

Tesla, която трябва да разкрие общите си продажби за 2025 г. по-късно в петък, публикува миналата седмица оценки на анализатори, според които е продала около 1,65 милиона превозни средства за цялата година. ОЩЕ: Продажбите на Tesla в скандинавските страни се понижиха драстично

Трудна година за Tesla

Американската фирма се сблъска с трудна година, съчетана със смесени реакции към новите предложения, безпокойство от политическите дейности на Мъск и засилваща се конкуренция от китайските конкуренти.

Китайски фирми като Geely, MG и BYD - сега най-голямата компания за електрически автомобили в страната - оказват натиск върху западните си конкуренти, като определят цените на автомобилите си под тези на утвърдените марки.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През октомври Tesla отговори, като пусна по-евтини версии на двата си най-продавани модела в САЩ в опит да увеличи продажбите. Мъск, който вече е най-богатият човек в света, е натоварен със задачата значително да увеличи продажбите и пазарната стойност на Tesla през следващото десетилетие, за да си осигури рекордно заплащане. Сделката, която беше одобрена от акционерите през ноември, може да му осигури обезщетение в размер на 1 трилион долара (740 милиарда британски лири). ОЩЕ: Продажбите на Tesla се сринаха на ключови европейски пазари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
продажби Китай Tesla Илон Мъск
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес