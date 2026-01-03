Най-важните новини за деня, 03 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 03 януари

УДАР ОТ ТРЪМП? ЕКСПЛОЗИИ И СТРЕЛБА ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕО)

На 3 януари 2026 г. сутринта в столицата на Венецуела Каракас са чути експлозии и шум от прелитания на самолети. На места в града се виждат да се издигат стълбове дим. Южната част на града, особено районът близо до голяма военна база, остана без ток, предаде Reuters. Очевидци съобщават за стрелба в различни части на града. Движението в центъра е ограничено. Американските военновъздушни сили нанесоха пореден удар по военновъздушната база "Ел Либертадор" в Маракай. Въздушното пространство над Венецуела е напълно затворено.

ТРЪМП: МАДУРО Е ЗАЛОВЕН И ИЗВЕДЕН ОТ ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро заедно със съпругата му са били задържани и изведени от страната със самолет. Тръмп добави още, че САЩ успешно са нанесли мащабен удар във Венецуела. Венецуелският диктатор Николас Мадуро е бил заловен от подразделение за специални части на американските военни Делта Форс, съобщиха източници на CBS News. "Съединените американски щати успешно проведоха мащабна операция срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен и изведен от страната заедно със съпругата си“, написа Доналд Тръмп и допълни, че по-късно ще даде специално изявление.

BREAKING: US forces have captured Maduro and his wife. pic.twitter.com/3hdXyktStJ — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

МАДУРО ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАВЕН ПРЕД СЪД В САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това съобщи в социалната мрежа Х американската министърка на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на страната, цитирана от световните агенции. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ.

ВИДЕО С ВЗРИВ ПРИ РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПУТИН: КРЕМЪЛ ДАЖЕ НЕ СИ ПРАВИ ТРУД ДА Е ДОСТОВЕРНО (ОБЗОР)

Видеокадри от предполагаема атака срещу резиденция на руския диктатор Владимир Путин вече циркулират в социалните мрежи. Дори с просто око за всеки, който някога е чувал що е то изкуствен интелект (ИИ) и компютърни ефекти, е видимо, че става въпрос за измислена с помощта на технологии картинка. На видеото се вижда взрив, уж дрон е свален от ПВО, после се появява маскиран руски войник да обяснява, че това бил безпилотен летателен апарат, носещ 6-килограмова бойна глава с осколки – Още: Песков: Защо да даваме доказателства, че резиденция на Путин е атакувана? (АУДИО)

Footage of the alleged "attack" on Putin’s residence.



Very convincing, isn’t it?



The video is being widely circulated outside Russia. It is suspected that it is likely aimed at audiences in countries where people are not very familiar with AI technologies. pic.twitter.com/9dTug98gQe — WarTranslated (@wartranslated) January 2, 2026

ЖЕГИ, ПОЖАРИ, НАВОДНЕНИЯ И ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ЗАД ТЯХ: БИТКАТА СРЕЩУ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2025 Г.

Януари на 2025 г. е беше най-топлият първи месец от годината, измерван някога, а 2024 г. беше най-горещата в историята – първата, преминала границата от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Така една много притеснителна тенденция във връзка с глобалното затопляне продължава – всяка от последните 10 години се нарежда сред 10-те най-топли в историята. 2024 е кулминацията (засега) - тя е била и най-горещата в Европа до момента, а това буди още повече тревоги какви ще са данните за 2025, които ще излязат идната година. Генезисът, категорични са водещи анализатори, се крие в човешката дейност.

Жегите в Европа: човешката дейност води до фатален край

СЪБУДИ ЛИ СЕ БЪЛГАРИЯ? БЮДЖЕТЪТ, ПРОТЕСТИТЕ И ПАДАНЕТО НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

На 16 януари 2025 г. Народното събрание избра Росен Желязков за премиер с 125 гласа "за" и одобри състава на новото коалиционно правителство, съставено от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ", с неформална подкрепа от "Алианс за права и свободи" (АПС, свързан с Ахмед Доган), което наследи служебния кабинет на Димитър Главчев.