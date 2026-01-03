Търговските вериги с прогноза кога левовете ще бъдат изчистени

Преходът към еврото в големите търговски вериги протича гладко и без сериозни сътресения. Това стана известно от думите на изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Николай Вълканов пред Нова телевизия. Той отчете, че към момента хората пазаруват повече в лева заради останалите наличности в населението и прогнозира, че до две-три седмици левовата наличност в магазините ще бъде "изчистена".

Въвеждането на еврото върви гладко

"За момента всичко върви доста гладко. Големите търговски вериги планираха изключително добре своята дейност в първите дни на новата година. Поръчани са достатъчно стартови пакети и от монети, и от банкноти. Нямаме засега информация за някакви съществени смущения", каза Вълканов. Той съобщи, че има единични сигнали за много дребни проблеми или неразбирателства и добави, че само в някои по-малки магазини има проблем с достатъчната наличност на евромонети.

По думите на Вълканов големите търговски вериги са подготвени със софтуерни решения, които автоматично изчисляват рестото в двете валути, което улеснява както клиентите, така и служителите.

По темата за цените Вълканов каза, че в големите вериги не се наблюдава "спекулативно" закръгляне и цените се преизчисляват по официалния фиксиран курс. Според Вълканов поскъпването на определени стоки не се дължи на еврото, а на външни фактори, сред които отпадането на нулевата ДДС ставка за хляба и брашното , слаби реколти – плодове и зеленчуци, и т.н. Ръстът на заплатите в България естествено оказва натиск върху цените на услугите. Вълканов изрази очакване, че цените на някои стоки (като млечни продукти и зърнени храни) дори да поевтинеят през следващите месеци, ако се запазят положителните тенденции на международните пазари.

