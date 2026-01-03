Войната в Украйна:

Вицепрезидентката на Венецуела е избягала в Русия?

Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес е избягала в Русия след американските удари. Това съобщи агенция Ройтерс, като се позова на представители на най-близкото ѝ обкръжение, запознати с нейните движения. Агенцията отбелязва, че това става след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че венецуелският му колега Николас Мадуро е бил заловен от въоръжените сили на САЩ след атака срещу страната.

Нейният брат Хорхе Родригес, който е председател на Националното събрание (парламента) на Венецуела, все още е в Каракас, съобщиха запознати с местонахождението му лица.

Делси Родригес отправи аудио обръщение по венецуелската държавна телевизия по-рано днес, като призова за доказателства, че Мадуро и съпругата му Силия са живи, докато Хорхе Родригес не се е появявал публично след нападението.

Може да поеме управлението

Делси Родригерс евентуално може да поеме управлението на Венецуела след новината за задържането на Мадуро от американските сили и изправянето му пред съд в САЩ.

Междувременно руското външно министерство определи като "фалшива" информацията, че Делси Родригес е в Русия, предаде държавната агенция ТАСС.

По-рано днес САЩ извършиха въздушни удари по венецуелската столицата Каракас и по други райони. Президентът Николас Мадуро и неговата съпруга пък са били изведени със самолет от страната.

