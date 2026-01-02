Кристалина Георгиева: Присъединяването към еврозоната е крайъгълен камък за България

Изпълняващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева коментира присъединяването на България от към еврозоната от 1 януари 2026 г. и го определи като крайъгълен камък, който изглежда дълбоко личен. Думите й дойдоха в първия ден на новата година в социалната мрежа "Фейсбук". Тя е благодарна на бившите си колеги от МВФ Ан-Мари Гулде и Чарлз Енох, които са стоели редом с България и са били в залата, когато са били взети много важни политически решения

"Спомням си тежкия преход от комунизма, хиперинфлацията, която заличи спестяванията на майка ми, и кризите, които издържахме заедно. Това пътуване изискваше смелост, реформи и вяра в европейските ценности", коментира Георгиева.

Ползите за България

Според нея сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще помогне за оформянето на бъдещето на Европа.

"Уроците - правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие - имат значение за всяка нация, която търси стабилност в променящия се", смята тя.

Припомняме, че през ноември Георгиева обясни, че с въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите и изрази удовлетворение от приемането на България в еврозоната, но и не спести препоръки към Европа да бъде по-конкурентоспособна.

"България заслужава да бъде в еврозоната, защото има макроикономическа стабилност и защото в продължение на десетилетия изпълнява трудни реформи. Вижда се в икономическата ситуация в страната - безработицата е ниска, растежът е висок. В тези условия ние добавяме стойност към еврозоната", коментира тя в интервю за предаването "Събота 150" по БНР. ОЩЕ: За какво ще ни помогне еврото и за какво да внимаваме: Отговорите от Кристалина Георгиева