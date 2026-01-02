Стабилност в цената на петрола в първия търговски ден за годината

Цените на петрола се стабилизираха в първия търговски ден за новата 2026 година, след като регистрираха най-голямата си годишна загуба от 2020 година насам. Причината е, че инвеститорите прецениха опасенията от свръхпредлагане спрямо геополитическите рискове, включително войната в Украйна и износа от Венецуела, пише "Ройтерс". Знаем, че Мадуро поиска преговори със САЩ, докато в момента има затишение на фронта в Украйна.

Цените

Фючърсите на суровия петрол Brent паднаха с 4 цента в петък до 60,81 долара за барел до 10:29 GMT (12.29 ч. българско време), докато американският суров петрол West Texas Intermediate поевтиня с 3 цента до 57,39 долара.

Геополитическата ситуация

През последните месеци Киев засилва ударите срещу руската енергийна инфраструктура, целяйки да прекъсне източниците на финансиране на военната кампания на Москва в Украйна.

На други места усилията на администрацията на Тръмп да увеличи натиска върху венецуелския президент Николас Мадуро продължиха с налагането в сряда на санкции срещу четири компании и свързани с тях петролни танкери, за които администрацията твърди, че оперират в петролния сектор на Венецуела. Мадуро обаче склони за преговори и дори заговори за американски енергийни инвестиции в страната си. ОЩЕ: "Където и когато пожелаят": Мадуро е отворен за преговори със САЩ и Тръмп

В Близкия изток кризата между производителите от ОПЕК Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства заради Йемен се задълбочи, след като полетите бяха спрени на летището в Аден в четвъртък. Това се случи преди виртуалната среща между групата ОПЕК+, включваща Организацията на страните износителки на петрол, и нейните съюзници на 4 януари. ОЩЕ: Нов обрат с цената на петрола в края на годината

