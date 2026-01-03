Генералният секретар на ООН: Действията на САЩ във Венецуела създават опасен прецедент

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш е дълбоко обезпокоен от действията на САЩ във Венецуела, които създават "опасен прецедент". Това обяви днес в специално изявление неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс. "Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване - от всички - на международното право, включително на Устава на ООН", се казва още в изявлението на Гутереш.

"Правилата на международното право не са били спазени"

"Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са били спазени", заяви говорителят на Гутереш.

Още: Тръмп обяви има ли загинали американски войници при атаката във Венецуела

По-рано днес САЩ извършиха въздушни удари по венецуелската столицата Каракас и по други райони. Атаката е продължила по-малко от половин час.

Президентът Доналд Тръмп потвърди че Николас Мадуро и неговата съпруга са били ,изведени със самолет от страната.

По-късно пред Fox News Тръмп разказа: "Той беше в къща, която приличаше повече на крепост, отколкото на къща. Имаше стоманени врати. Имаше това, което наричат ​​зона за безопасност (паник стая) - здрава стомана отвсякъде. Той не успя да се доближи до това пространство. Опитваше се да влезе вътре, но беше блъснат толкова бързо, че не успя да влезе. Бяхме подготвени. Имахме, знаете ли, огромни горелки и всичко останало, от което се нуждаете, за да преминете през тази стомана, но не ни трябваше. Той не стигна до тази част на къщата".

Още: Мадуро ще бъде изправен пред съд в САЩ