Тръмп обяви има ли загинали американски войници при атаката във Венецуела

Нито един американец не е загинал при операцията във Венецуела. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в ефира на телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс. Той добави, че "няколко души са били ранени, но са се върнали и се предполага, че са в доста добра форма". Тръмп отбеляза, че е гледал залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му "буквално сякаш гледам телевизионно предаване".

Мадуро и съпругата му са обвинени в Ню Йорк

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отведени на кораб след залавянето им от американските сили и ще бъдат транспортирани с хеликоптер до Ню Йорк, добави Тръмп и потвърди, че както Мадуро, така и съпругата му са били обвинени в Ню Йорк.

Още: Мадуро ще бъде изправен пред съд в САЩ

Тръмп каза още, че през последните дни Мадуро е искал да преговаря преди американските сили да го заловят, но американският президент е отхвърлил това предложение. "Не исках да преговарям. Казах: Не, трябва да го направим", посочи той.

Тръмп похвали екипа си, че е свършил "невероятна работа" и добавя, че "няма друга държава на земята, която би могла да извърши подобна маневра".

Още: Венецуела съобщи за загинали при американските въздушни удари

"Щяхме да направим това преди четири дни, но времето не беше перфектно. Времето трябва да е перфектно... изведнъж се отвори възможност и ние казахме - да тръгваме", посочи Тръмп.

Президентът на САЩ отбеляза, че администрацията му в момента решава кое ще бъде следващото ръководство на Венецуела. Тръмп също така потвърди плановете на САЩ да бъдат "силно ангажирани" във венецуелската петролна индустрия.

На въпроса дали ще подкрепи лидера на опозицията Мария Корина Мачадо, която в момента е в Норвегия, да поеме управлението на Венецуела, Тръмп заяви, че "ще трябва да разгледаме това точно сега".