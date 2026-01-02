Производителите на паста са доволни: САЩ намали рязко някои мита

Съединените щати рязко намалиха предложените нови мита за няколко италиански производители на паста след предварителен преглед на предполагаемите им антидъмпингови дейности, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на италианското външно министерство. Служител на Министерството на търговията на САЩ заяви, че актуализиран анализ показва, че италианските износители са се справили с много от опасенията, повдигнати в първоначалната оценка.

Припомняме, че през октомври Съединените щати първоначално заявиха, че 13 италиански компании за паста ще се изправят пред допълнително мито от 92%, в допълнение към обичайното мито от 15% за повечето вносни стоки от ЕС, обвинявайки по-специално двама производители, La Molisana и Garofalo, че продават паста на несправедливо ниски цени.

Колко ниски ще са новите мита?

След актуализираната си оценка, САЩ решиха да намалят митото за La Molisana до 2,26%, докато ставката за Garofalo беше определена на 13,98%, се казва в изявление на италианското външно министерство. Останалите 11 производители, които не бяха разгледани индивидуално в прегледа, са изправени пред мито от 9,09%.

„Преизчисляването на митата е знак, че американските власти признават конструктивната готовност на нашите компании за сътрудничество“, заяви външното министерство. Служител на Министерството на търговията на САЩ заяви в имейл, че Вашингтон е ангажиран с „честен и прозрачен процес“.

„Нашият постпредварителен анализ показва, че италианските производители на паста са отговорили на много от опасенията на Commerce, повдигнати в предварителното решение", каза служителят. „Commerce ще продължи да взаимодейства със заинтересованите страни, за да вземе предвид цялата информация, преди да издаде окончателното решение".