Има за всички: Терминалът в Ревитуса е пълен с втечнен природен газ

Терминалът за втечнен природен газ (LNG) на остров Ревитуса в Сароническия залив е запълнен с американски втечнен природен газ преди края на годината, пише гръцкото издание Kathimerini, отчитайки засилващата се роля на терминала като стратегически енергиен портал не само за вътрешния пазар, но и за по-широкия регион на Югоизточна Европа. Припомняме, че още през 2022 г. Гърция увеличи обема на внасяния втечнен газ на остров Ревитуса, разширявайки и списъка на страните - доставчици.

Именно LNG трябва да замени руския газ, чийто край ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в по-широкия регион. Това ще се случи, заради решението на Европейския съюз да прекрати целия внос на руски природен газ от 2028 г. ОЩЕ: Партньорите по "Вертикалния газов коридор“ планират още два маршрута за LNG

Повишената активност

Доставките на втечнен природен газ (LNG) на Ревитуса се дължат на повишеното търсене на производителите на електроенергия. Целта е да се отговори на нарасналото търсене на електроенергия с понижаването на температурите в цялата страна,

На 20 декември Metlen разтовари нов товар втечнен природен газ на терминала в Ревитуса.

Товарът е превозен от танкера „Шейх Буамама“, който е достигнал до разтоварната станция с количество от 534 милиона kWh. ОЩЕ: Газ за Украйна от Ревитуса през България: Търговете не успяха