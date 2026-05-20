Радар за икономика: Най-важните новини на 20 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 20 май 2026 г.

България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната

България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, макар ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6,0 на сто през април 2026 г. при експресна оценка от 6,2 на сто. Въпреки това, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната

Край на спокойствието за еврото: Курсът към долара е на невиждани от месеци нива

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя след рязка промяна днес, като се понижи рязко и слезе под психологическата граница от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от повече от месец. В началото на седмицата европейската валута вървеше възходящо към долара. Но като цяло еврото се задържа на по-ниски стойности към долара заради силната американска валута в последните няколко месеца. Край на спокойствието за еврото: Курсът към долара е на невиждани от месеци нива

Заради Иран: Неочаквана промяна в цената на петрола

Цената на петрола пое още надолу днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи "много бързо“, въпреки че инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около мирните преговори и продължаващите прекъсвания на доставките от Близкия изток. Заради Иран: Неочаквана промяна в цената на петрола

Очаква се новите блокове на АЕЦ "Козлодуй“ да добавят 55 млрд. евро към българската икономика

България се нуждае от проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, за да гарантира енергийната си независимост, да намали зависимостта от вносни горива и да подкрепи развитието на икономиката. Това заяви изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ Петьо Иванов по време на медиен брифинг, на който "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, "Уестингхаус“ и "Хюндай И енд Си“ представиха напредъка по проекта за новите мощности.

Още: Очаква се новите блокове на АЕЦ "Козлодуй“ да добавят 55 млрд. евро към българската икономика

Цените на имотите в София започнаха да падат

През първото тримесечие на 2026 г. средната цена на реално сключените сделки за жилища в София е 2 680 евро/кв.м., което е спад спрямо 2 790 евро/кв.м. в края на 2025 г., Това показват данни на компанията за недвижими имоти BULGARIAN PROPERTIES. Все пак още се наблюдава годишен ръст от около 29 на сто спрямо средната цена от 2 080 евро/кв.м. в началото на 2025 г. Цените на имотите в София започнаха да падат