Разходи с "причудлив характер“ заварил във ведомството министърът на туризма

Наследството е тежко. Министерството на туризма се е превърнало в един деинституционализиран орган със сериозно намален административен капацитет. Имаме силно ограничени, до липсващи финанси. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров на пресконференция, на която представи резултатите от продължаващия одит във ведомството. Той посочи, че са били констатирани и разходи с "причудлив характер“ и спорна целесъобразност и даде за пример декоративните пана в залата за пресконференция и коридорите, които струват около 50 000 лв.

Забавяне на редица процедури

Министър Димитров посочи, че намаленият административен капацитет на ведомството е и основната причина за забавянето на редица процедури.

Илин Димитров изтъкна във връзка с ограничените финансови ресурси на ведомство, че ако се изпълнят всички поети ангажименти от предишните ръководства, ведомството ще разполага с минимален марж на действие и минимални средства до края на годината.

Той напомни, цитиран от БТА, че рамката за национална реклама и програма е приета в последния ден на предишния служебен кабинет, което поставя новото ръководство в „обвързваща ситуация“ и ограничава възможностите за реакция.

Димитров изтъкна още, че са изтекли редица договори за поддръжка на жизненоважни системи в сектора и като пример даде системата ЕСТИ, чийто договор не е подновен отдавна. Има и забавяне на процедурата по създаването на Гаранционния фонд за туроператорите. Подобна е ситуацията и с регламента за краткосрочно настаняване.

Министърът посочи, че има сериозно забавяне при издаването на визи за туристи и работници от трети страни (напр. по Шенгенската система и поради намалени слотове в чужбина), което директно рефлектира върху хотелиерите и туроператорите в навечерието на сезона. Бизнесът е изправен пред трудности с намирането и подсигуряването на кадри за туристическия сезон.

В отговор на въпрос министърът подчерта, че заради натрупаните външни кризи - проблемите с горивата, геополитическата ситуация, реалистичната прогноза е предстоящият летен сезон единствено да достигне нивата от предходната година. "Прогнозата ми е, че поради многото кризи – кризата с горивото, геополитическата ситуация, ние ще имаме нивата, които миналата година успяхме да постигнем“, заяви министър Димитров.