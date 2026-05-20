КЗК иска законодателните промени за цените да бъдат прецизирани

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изпрати до Обществения съвет първоначалното си становище относно предложените изменения и допълнения в Закона за защита на конкуренцията. Комисията счита, че текстовете трябва да бъдат прецизирани на базата на практиката на Съда на ЕС, както и на Европейската комисия при отчитане на обстоятелството, че КЗК е националният орган на Република България, отговорен за прилагане на правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

КЗК извършва анализ на проектозакона

Понастоящем антимонополният орган извършва анализ на проектозакона, като внасянето на конкретни текстове за предложения за изменения преди второ гласуване в Народното събрание предстои.

В състава на Обществения съвет към Комисията за защита на конкуренцията влизат представители на национално признатите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и двата национални синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българска национална асоциация „Активни потребители“ и експерти.

Комисията изразява становище, че предложените промени са насочени към усъвършенстване на нормативната уредба в Закона за защита на конкуренцията в частта за съвместно господстващо положение, забраната за налагане на прекомерно високи цени и за нелоялните търговски практики в сектора на селскостопанските и хранителните продукти.

