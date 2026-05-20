Властта да престане да се съобразява с работодателите: Призив за спиране на вноса на евтини работници от чужбина

20 май 2026, 12:40 часа 6786 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След туристическия бранш, още една лоби група е решила агресивно да настоява за внос на безкрайно количество работници от третия свят. Звучната "ритейл" асоциация иска още бройки, иска държавата да харчи още ресурс, за да им ги донесе бързо, и да отваря още консулства- гумени печати за техните планове за замяна на български с чужди работници. Всичко останало е "саботаж на бизнеса".

Това пише в свой коментар икономистът Стоян Панчев от Експертен клуб за икономика и политика.

"Да си го кажем направо - това е настояване за субсидии, които целят по-високи маржове за тях, по-ниски заплати за заетите в сектора и обществена вреда от миграцията, прехвърлена на нас останалите", категоричен е експертът.

Според него вредата за икономиката от система, заместваща инвестиции в продуктивност с евтина работна ръка, е значителна - стагнация на стопански растеж, на доходи и на технологично развитие.

Не само, че не трябва да правим смяната на местни работници по-лесна, но трябва спешно да я ограничим, призова Панчев.

"Крайно време е и властта да спре да се съобразява с т.нар. работодателски организации, които все по-очевидно вредят на икономиката със своите претенции за привилегии. Това беше маниер на сглобката", категоричен е той.

Десислава Любомирова Редактор
