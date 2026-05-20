Няма санкции: Радев утолява нуждите на Русия за мащабен петролопровод, атакуван от Украйна

Правителството на Румен Радев одобри Проект на Решение на Министерския съвет за предоставяне на дерогация по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 - т.е. изключение относно санкциите, наложени за действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. По този начин е разрешено транзитното преминаване от Обединеното кралство, през територията на България, за Руската федерация на промишлени газови турбини.

Те са предназначени за нуждите на руския участък на Каспийския тръбопроводен консорциум. Изпращач на стоката е CHEVRON PRODUCTS UK LTD (Великобритания).

"Каспийският тръбопроводен консорциум е ключова международна петролопроводна система. Той е основен маршрут за износ на петрол от Казахстан, през Русия, до Черно море (руското пристанище Новоросийск - бел. ред.) и има важна роля за енергийната сигурност на Европейския съюз", аргументираха се от правителството.

Още: Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

Украйна мощно порази Каспийския тръбопроводен консорциум през 2025 г.

През ноември миналата година съоръженията на морската инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК/CPC) в близост до руското пристанище Новоросийск бяха атакувани от безпилотни надводни плавателни съдове. В резултат на това едноточкова швартова точка (SPM-2) претърпя значителни щети - точката е място, където танкери се товарят със суров петрол. Съоръжението бе изведено от експлоатация до завършване на пълните ремонтни и възстановителни работи, обяви тогава казахстанското енергийно министерство, потвърждавайки украинска атака.

След това Казахстан активира алтернативен план за пренасочване на износа на суров петрол по други маршрути.

През КТК минава над 1% от глобалното снабдяване с петрол. Тръбопроводната система е един от най-големите проекти в енергийния сектор в ОНД (наследникът на СССР). Дължината на газопровода Тенгиз-Новоросийск е 1511 км. Повече от две трети от целия експортен петрол на Казахстан се транспортира по този маршрут, както и суровини от руски находища, включително тези, разположени в Каспийско море. Морският терминал на КТК е оборудван с три едноточкови швартови единици, които позволяват танкерите да бъдат безопасно товарени на значително разстояние от брега.

Още: Песков: Украинската атака срещу Каспийския тръбопроводен консорциум е скандална

"Международният проект" обаче реално е под руски контрол. Най-голям акционер в КТК е Русия - с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%. С други думи, общият руски дял е 48,5%. Чрез Mobil Caspian Pipeline Company американският гигант Exxon Mobil държи 7,5% дял в КТК. По-голям дял има Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, т.е. още един западен петролен гигант е със сериозен дял. Италианската Eni също има дял - 2%.

At around 4 a.m., Ukrainian naval drones reportedly struck the Caspian Pipeline Consortium’s marine terminal near Novorossiysk, destroying an oil loading pier. Russian media confirm the mooring structure is now inoperable. No oil leak was reported, but the terminal is a key route… pic.twitter.com/HU0VxAgGjI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2025

Това не бе първи случай, в който инфраструктурата на руска територия, която служи за транспорт на петрол от Казахстан, понася щети след украински атаки с дронове. От казахстанска страна настояват, че тръбопроводната система на КТК "е международен енергиен проект и всяко насилствено въздействие върху нейните съоръжения създава преки рискове за глобалната енергийна сигурност и причинява значителни вреди на икономическите интереси на участниците в консорциума, включително Република Казахстан".

Тази година Съединените щати са отправили "демарш" (дипломатическо изявление, което може да съдържа искане, протест, предупреждение, възражение и др.) към Украйна заради украинска операция, насочена срещу петролна инфраструктура в Русия, съобщи през февруари украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина. Демаршът е именно заради ударите по КТК.

Още: САЩ са предупредили Украйна да не удря по конкретен петролопровод в Русия