Кабинетът "Радев":

Цените на имотите в София започнаха да падат

20 май 2026, 15:09 часа 2561 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Цените на имотите в София започнаха да падат

През първото тримесечие на 2026 г. средната цена на реално сключените сделки за жилища в София е 2 680 евро/кв.м., което е спад спрямо 2 790 евро/кв.м. в края на 2025 г., Това показват данни на компанията за недвижими имоти BULGARIAN PROPERTIES. Все пак още се наблюдава годишен ръст от около 29 на сто спрямо средната цена от 2 080 евро/кв.м. в началото на 2025 г.

"Пазарът се промени още в края на 2025 г., когато се усетиха първите признаци на спадащ обем от сделки, но тогава той беше в комбинация с ускорен растеж на цените преди влизане в еврозоната. През първите месеци на 2026 г. освен спад в броя на сделките, ставаме свидетели на забавяне на темпа на нарастване на цените и увеличение на предлагането", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на компанията.

По-малко сделки

По данни от Агенцията по вписванията в София през първото тримесечие са вписани 7 529 сделки – с 12,3 на сто по‑малко на годишна база. Това са първи данни за спад на сделките от 2022 и 2023 г. насам, като и тогава, и сега този спад до голяма степен се дължи на пикови нива на продажбите в предходната година и последващо охлаждане на пазара.

Още: Драстичен спад на сделките с имоти в първите месеци след еврото: Официални данни

Пазарът се връща към по‑устойчив ритъм. Купувачите са по‑внимателни, но търсене има, а продавачите се адаптират към новата реалност, коментират още от компанията.

Бързият ръст на цените през второто полугодие на 2025 г. изпревари увеличението на доходите и доведе до влошаване на достъпността. Коефициентът на достъпност, изчисляван от BULGARIAN PROPERTIES – показващ колко средни заплати са нужни за 1 кв.м жилищна площ в София – достига 1,4 през първото тримесечие на 2026 г.

Такива нива на достъпност бяха характерни за 2017-2018 г., но обемът от сделки в момента въпреки спада все още е по-голям.

Още: Какво се случва с цените: Пазарът на имоти след еврото

Ипотечното кредитиране

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пазарът продължава да се подкрепя от благоприятни условия за ипотечно кредитиране. Средният лихвен процент по новоотпуснатите жилищни заеми в евро през първото тримесечие е 2,46 на сто по данни на БНБ.

Предлаганите от търговските банки жилищни кредити в евро запазват условията, които съществуваха допреди това за левовите кредити. Заедно с това, oбемът на новоотпуснатите жилищни кредити на домакинствата през първите три месеца на годината продължава да нараства – с около 18 на сто на годишна база.

Пазарът ясно показва, че купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане, особено на ново строителство, но те са вече и много чувствителни към цените. Доскоро масово закупувани квартали като Малинова долина и други райони с активно ново строителство забавиха темпове заради значително поскъпване.

Същевременно, увеличеното предлагане даде възможност за сключване на повече сделки в стари и винаги търсени квартали като Лозенец, Изток, Стрелбище, Бели Брези, Красно село и др.

В началото на 2026 г. купувачите на семейни жилища с две спални са по-активни на пазара, отколкото купувачите на двустайни апартаменти. Това води до равен дял с лек превес на тристайните в общите закупени апартаменти в масовия сегмент – 45% двустайни и 49% тристайни. Само 6% от закупените жилища са едностайни.

Средната площ на продадените масови жилища е около 83 кв.м., а предпочитанията са към средни етажи от 5-ти до 7-ми.

Новото строителство продължава да бъде водещо – около 70 на стоот всички сделки са с апартаменти в новостроящи се сгради.

Останалите сделки на вторичен пазар представляват пъстра комбинация от стари тухлени и панелни жилища, изцяло обзаведени апартаменти, както и нови жилища, закупени в предходните години с цел препродажба. При тези сделки купувачите вече все по-често успяват да постигнат отстъпки от цената, които по данни на BULGARIAN PROPERTIES достигат 3-5 на сто.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имотен пазар недвижими имоти цени на имоти имотни сделки цени на жилищата
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес