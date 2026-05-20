Цените на имотите в София започнаха да падат

През първото тримесечие на 2026 г. средната цена на реално сключените сделки за жилища в София е 2 680 евро/кв.м., което е спад спрямо 2 790 евро/кв.м. в края на 2025 г., Това показват данни на компанията за недвижими имоти BULGARIAN PROPERTIES. Все пак още се наблюдава годишен ръст от около 29 на сто спрямо средната цена от 2 080 евро/кв.м. в началото на 2025 г.

"Пазарът се промени още в края на 2025 г., когато се усетиха първите признаци на спадащ обем от сделки, но тогава той беше в комбинация с ускорен растеж на цените преди влизане в еврозоната. През първите месеци на 2026 г. освен спад в броя на сделките, ставаме свидетели на забавяне на темпа на нарастване на цените и увеличение на предлагането", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на компанията.

По-малко сделки

По данни от Агенцията по вписванията в София през първото тримесечие са вписани 7 529 сделки – с 12,3 на сто по‑малко на годишна база. Това са първи данни за спад на сделките от 2022 и 2023 г. насам, като и тогава, и сега този спад до голяма степен се дължи на пикови нива на продажбите в предходната година и последващо охлаждане на пазара.

Още: Драстичен спад на сделките с имоти в първите месеци след еврото: Официални данни

Пазарът се връща към по‑устойчив ритъм. Купувачите са по‑внимателни, но търсене има, а продавачите се адаптират към новата реалност, коментират още от компанията.

Бързият ръст на цените през второто полугодие на 2025 г. изпревари увеличението на доходите и доведе до влошаване на достъпността. Коефициентът на достъпност, изчисляван от BULGARIAN PROPERTIES – показващ колко средни заплати са нужни за 1 кв.м жилищна площ в София – достига 1,4 през първото тримесечие на 2026 г.

Такива нива на достъпност бяха характерни за 2017-2018 г., но обемът от сделки в момента въпреки спада все още е по-голям.

Още: Какво се случва с цените: Пазарът на имоти след еврото

Ипотечното кредитиране

Пазарът продължава да се подкрепя от благоприятни условия за ипотечно кредитиране. Средният лихвен процент по новоотпуснатите жилищни заеми в евро през първото тримесечие е 2,46 на сто по данни на БНБ.

Предлаганите от търговските банки жилищни кредити в евро запазват условията, които съществуваха допреди това за левовите кредити. Заедно с това, oбемът на новоотпуснатите жилищни кредити на домакинствата през първите три месеца на годината продължава да нараства – с около 18 на сто на годишна база.

Пазарът ясно показва, че купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане, особено на ново строителство, но те са вече и много чувствителни към цените. Доскоро масово закупувани квартали като Малинова долина и други райони с активно ново строителство забавиха темпове заради значително поскъпване.

Същевременно, увеличеното предлагане даде възможност за сключване на повече сделки в стари и винаги търсени квартали като Лозенец, Изток, Стрелбище, Бели Брези, Красно село и др.

В началото на 2026 г. купувачите на семейни жилища с две спални са по-активни на пазара, отколкото купувачите на двустайни апартаменти. Това води до равен дял с лек превес на тристайните в общите закупени апартаменти в масовия сегмент – 45% двустайни и 49% тристайни. Само 6% от закупените жилища са едностайни.

Средната площ на продадените масови жилища е около 83 кв.м., а предпочитанията са към средни етажи от 5-ти до 7-ми.

Новото строителство продължава да бъде водещо – около 70 на стоот всички сделки са с апартаменти в новостроящи се сгради.

Останалите сделки на вторичен пазар представляват пъстра комбинация от стари тухлени и панелни жилища, изцяло обзаведени апартаменти, както и нови жилища, закупени в предходните години с цел препродажба. При тези сделки купувачите вече все по-често успяват да постигнат отстъпки от цената, които по данни на BULGARIAN PROPERTIES достигат 3-5 на сто.