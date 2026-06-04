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Заради кризата с горивата: Спад при продажбите на дребно в България и ЕС

04 юни 2026, 13:20 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: kasovaparat.bg
Заради кризата с горивата: Спад при продажбите на дребно в България и ЕС

Продажбите на дребно в в България, в еврозоната, както и в целия ЕС се понижиха през април в резултат на спад при продажбите на нехранителни стоки и на автомобилни горива, докато продажбите на хранително стоки се повишават. Това показват актуални данни на официалната европейска статистика Евростат. Продажбите на дребно в България се понижиха през април с 0,9 на сто след нарастване с 1,3 на сто през март и с 2,2 на сто през февруари.

В ЕС и еврозоната

Продажбите на дребно в еврозоната се свиха с 0,4 на сто спрямо март 2026 г., когато обаче нараснаха с 0,8 на сто, а в рамките на целия Европейския съюз за понижиха с 0,5 сто след покачване с 1,1 на сто месец по-рано.

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Спад беше отчетено в осем други страни членки на ЕС, като най-голямо понижение на продажбите на дребно имаше в Дания (спад с 4,5 на сто), Румъния (с 2,6 на сто), Белгия и Словакия (понижение с по 1,8 на сто)

Най-голям месечен ръст беше отчетен в Литва (повишение с 1,9 на сто), Малта (с 1 на сто) и Франция (с 0,3 на сто).

Спрямо година по-рано продажбите на дребно в еврозоната се повишиха през април с 1 на сто, а в целия ЕС с 0,9 на сто, докато в рамките на България скочиха със 7,4 на сто, но след ръст с 12,4 на сто през март.

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Най-голямо повишение на търговията на дребно на годишна база  беше отчетено в Литва (с 8,9 на сто).

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Най-солиден спад има в Румъния (понижение с 5,7 на сто), Белгия (с 2,1 на сто) и Австрия (с 0,6 на сто).

 

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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