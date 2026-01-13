"Аз съм мързелива, тюфлек, много готин…" – как актьорите от "Брънч за начинаещи" вдъхновяват ученици от 20 града

Възможно ли е да сме винаги в топ форма – ментално и физически, или всички сме начинаещи в постигането на хармония със себе си? Именно този въпрос стои в основата на националната кампания "ТОП ФОРМА ЗА НАЧИНАЕЩИ в постигането на баланс", която вдъхновява ученици от 20 български града да живеят по-осъзнато и здравословно чрез разговори със специалисти в областта на психичното здраве и чрез личните истории на популярни личности, разказани във видеоформат.

Повече за кампанията

Инициативата е провокирана от комедията на Яна Титова "Брънч за начинаещи", която излиза по кината на 13 февруари 2026 г. Кампанията стартира през декември 2025 г. и продължава през януари 2026 г. Тя има за цел да насърчи открит диалог за физическото, емоционалното и менталното здраве на подрастващите, като чрез опита на участниците предлага работещи механизми за справяне със стреса и предизвикателствата на съвременния живот.

"Аз съм…

– мързелива;

– тюфлек;

– много готин;

– попара;

– полубоксьор;

– голямо амбициозно момиче и отличничка;

– луда;

– аз съм… не съм!"

С тези думи в поредица от видеа, част от кампанията, се самоопределят актьорите Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Стоян Дойчев, Жаклин Дочева, както и Алек Алексиев – продуцент на филма – и режисьорът на комедията Яна Титова.

Без да дават готови и бързи рецепти за щастие, участниците застават пред камерата, за да споделят личните си истории, успехи и провали в търсенето на балансиран начин на живот. Тези видеа ще бъдат основа за дискусии в 20 училища в 20 различни града в страната.

В рамките на срещите, провеждани в присъствието на психолог, видеата ще послужат като отправна точка за разговори, в които публичните образи са "разчупени", а темите за грижата за здравето, личните предизвикателства и нуждата от осъзнатост са поставени открито и честно.

И най-вече – също както и в сюжета на филма "Брънч за начинаещи" – кампанията напомня, че не е нужно да сме перфектни, за да бъдем щастливи и обичани.

Посланията на актьорите могат да бъдат разгледани тук: brunch-for-beginners.com/social-campaign.