Учителите в Словакия ударно ще използват изкуствен интелект - предоставят им 20 хиляди лиценза за ChatGPT

Министерството на образованието на Словакия е закупило 20 хил. лиценза за образователния инструмент на „Чат Джи Пи Ти“ – ChatGPT-Edu за бъдещите учители за около 1,57 млн. евро. Това съобщи по време на пресконференция днес министърът на образованието Томаш Друкер, цитиран от националната новинарска агенция ТАСР.

"Навлизаме в стратегическо партньорство с глобален лидер в сферата на изкуствения интелект. Целта ни е бъдещите учители да открият ИИ и да се научат как да използват тази технология в бъдещата си дейност", заяви той.

Лицензите ще бъдат безплатни за университетските преподаватели, както и за студентите, готвещи се за учителската професия.

Още: Open AI пуска ChatGPT Health: AI асистент, който ще следи здравето ви (ВИДЕО)

"Трябва да въведем децата и учениците в критичната и етична употреба на цифровите инструменти. Нашите бъдещи учители трябва да придобият реален опит с тези инструменти", отбеляза министърът.

Той поясни, че министерството е осигурило значителна отстъпка при покупката на лицензите при единична цена от 4,76 евро на месец и наблегна, че това ще е дългосрочен проект.

Възпитание на ръба на пропастта: ChatGPT измества родителската ласка