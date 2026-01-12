Вълчев: Трябва да отвоюваме вниманието на децата от телефоните

Важно е учениците да прекарват по-малко време пред екраните и телефоните, защото се оказва, че това е една от основните причини да ерозира мотивацията за учене по математика и природни науки. Това каза пред журналисти в Чирпан министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

Според него средно учениците прекарват по три часа на ден пред устройства, като от тях над два часа са в социални мрежи. "Това има изключително зловредно влияние върху мозъка и неговото развитие, върху очите, концентрацията, но това е и пропуснато време. Тези два часа могат да се използват за движение, за спорт и други по-полезни неща", каза Вълчев.

Министърът на образованието и науката в оставка отбеляза, че именно и тук идва голямото предизвикателство както пред учителите и системата, така и пред родителите, които да "отвоюваме" вниманието на деца и да се преборим с телефоните, които са много по-интересни. Вълчев отбеляза, че във видеосъдържанието има заложени пристрастяващи елементи. "Алгоритмите са направени така, че да карат да се прекарва повече време пред екрана", каза той, цитиран от БТА.

Изкуственият интелект и учителите

Министърът на образованието в оставка посочи, че изкуственият интелект няма да замени учителската професия, но обясни, че ще бъде ползван все по-често от всички ученици и родители. "Учителите го използват ползотворно - за създаване на ресурси и електронни уроци", каза Вълчев.

По думите му МОН вече е разработило програма за обучение на всички учители за използване на изкуствен интелект, а по време на предстоящ проект за дигитализация ще бъде разработен т.нар. собствен образователен изкуствен интелект за целите на българското образование от затворен модел. Според Вълчев по отношение на използването изкуствен интелект от страна на учениците е необходимо голямо внимание, тъй като по-големите след училище се подготвят сами вкъщи и за всеки от тях е изкушаващо да го използва.

Той обясни също, че все повече се разширява методът на т.нар. обърната класна стая - обърната е не физически, а като време. "Това означава, че вкъщи учениците сами подготвят урока си, след като учителят им възлага сами да проучат темата и да се подготвят, а в класната стая да обяснят колко са научили и разбрали- да дискутират темата", подчерта Вълчев.