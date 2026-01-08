Да убием Тръмп: Z-канал пощуря, САЩ вървят към нов удар със санкции срещу руския петрол (ОБЗОР - ВИДЕО)

Да се мисли сериозно американският президент Доналд Тръмп да бъде убит, защото е полудял и побърква света – за това призова популярният руски военнопропаганден "Zаписки Vетерана". Това е една от най-силните реакции в руското уж алтернативно информационно пространство, което избуя заради войната в Украйна. Реакцията е факт, след като Z-каналите изобщо не приеха никак добре как танкер, който уж е под руска закрила и уж имаше руска подводница и руски военни кораби близо до него, беше задържан от американците и то далеч от тяхната непосредствена сфера на действие – Още: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

"Преди година това предизвика недоумение и смях. Сега този побъркан оранжев педофил, с бомбардировките си срещу цивилни в Нигерия (където не бяха ударени реални цели, свързани с "Ислямска държава") нахлуването във Венецуела и убийствата на нейните граждани по суша и в морето, заплахите за завземане на Гренландия и сваляне на президента на Колумбия, както и откритото обявяване на курс към агресия в Западното полукълбо, буквално би трябвало да алармира целия свят и да подтикне към действия. Ако това продължи, вече трябва да се повдигне въпросът дали изобщо трябва да му се позволи физически да доживее до края на мандата си" - това гласи публикацията по адрес на Тръмп на "Zаписки Vетерана".

Russian Z-channels are calling for the physical elimination of Trump



Below is a translation from a Russian ultra-chauvinist pro-war Telegram channel, ZAPISKI VETERANA, which has an audience of over 300,000 subscribers.



"A year ago, this caused bewilderment and laughter. Now… pic.twitter.com/9edWjt5sqS — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Друг и то още по-голям и значим руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, лично награждаван от руския диктатор Владимир Путин, също е много критичен – случилото се поставило Русия в много лоша ситуация. "Въпреки връзките на танкера (чрез компанията на корабособственика) с Иран и превозването на венецуелски петрол, решението за смяна на знамето му с руско постави Русия в изключително неудобно положение. Защото се оказва, че руският танкер е бил ефективно заловен под изфабрикуван претекст. Това създава прецедент за по-нататъшни операции срещу целия руски сенчест флот не само в Атлантическия океан, но и в други региони на света". А колегите им от "Два майора" директно искат повече пари за руската армия, не да се плаща на руския дипломатически апарат, защото той не прави нищо да озапти САЩ. "Единственият начин да се противодейства на пиратите е със сила", добавя каналът в друга своя публикация.

На този фон – сенаторът-републиканец Линдзи Греъм обяви в профила си в социалната мрежа "Х", че Доналд Тръмп дал зелена светлина за общия законопроект на републиканците и демократите за нови санкции срещу Русия. Навреме е, защото Украйна прави отстъпки, за да има мир, а Путин само говори, продължавайки да убива невинни, добавя Греъм и уточнява: "Този законопроект ще позволи на президента Тръмп да накаже онези страни, които купуват евтин руски петрол, захранващ военната машина на Путин. Този законопроект би дал на президента Тръмп огромно предимство срещу страни като Китай, Индия и Бразилия, за да ги стимулира да спрат да купуват евтиния руски петрол, който осигурява финансирането на кървавата баня на Путин срещу Украйна. Очаквам с нетърпение силно двупартийно гласуване, надявам се още следващата седмица" - Още: Мощни санкции за купувачи на руски петрол, но не и ако плащат на Украйна: внесен е законопроект в Сената на САЩ

After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others.



This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026

Вече има ясно разбиране сред съюзниците на Украйна каква трябва да е ролята на техни войници в рамките на международен мироопазващ контингент и какъв да е отговорът на този контингент, ако Русия наруши бъдещо мирно споразумение и пак ни нападне. Но тези планове трябва да бъдат одобрени от парламентите на всички държави, които искат да участват в такъв мироопазващ контингент, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Отделно, той определи като положително развитието по темата с осигуряване на нови ПВО системи за Украйна, но призна, че нови такива системи от САЩ не са дошли, а доставките на ракети са от Съединените щати са бавни – процесът трябва да се ускори, това е украински приоритет, обясни Зеленски, който обаче специално благодари на Норвегия по въпроса с оръжейните доставки за Украйна. Украинският президент по-рано каза по въпроса с мира в Украйна, че все още има да се решава какво ще стане с АЕЦ "Запорожие", както и да се изчистят въпросите с окупираните от руската армия украински земи.

Zelensky says Ukraine has not received new air defense systems from the US, and missile deliveries are coming in slowly. He urged Washington to speed up support. He also thanked Norway for its contribution, without revealing details. https://t.co/XiTIcWbHAD pic.twitter.com/WtvwVLDQf9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сухопътната военна интензивност в Украйна отново става доста по-висока на дневна база съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 7 януари е имало 275 бойни сблъсъка спрямо 221 на 6 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 100 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 136 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3282 изстреляни снаряда, като това е със само 6 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4529 FPV дрона, което е с около 1700 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Предвид руските хвалби, че Покровск и Мирноград са превзети, точно в Покровското направление е било най-горещо през последните 24 часа съгласно информацията на украинския генщаб – цели 77 руски пехотни атаки са спрени, като и в Мирноград, и в Покровск е имало боеве (ВИДЕО, 18+ и ВИДЕО, 18+), отделно и в Удачно, на южната дъга на Покровск. Още 15 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление. 40 са спрените руски пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област – геолокализирани кадри от удари с дронове на 108-ма украинска бригада по руски позиции сочат руски напредък в северната част на Гуляйполе, а североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 22 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са извършени 18 руски пехотни атаки, а в съседното от север Купянско направление – 14, като там руската армия се опитва да обърне тенденцията да бъде изтиквана от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от самия град Купянск. "Ситуацията в Купянск остава напрегната, като руските войници се опитват да задържат позициите си в индустриалната зона и жилищните райони в северната част на града под постоянни украински удари с дронове и авиобомби", пише "Рибар". "В Купянск обстановката е трудна. Нашите части смело държат разпокъсана отбрана в индустриалната зона и северната част на града", добавя "Два майора“ с апломб. Още 15 руски пехотни атаки са станали в най-северната част на Харковска област, при град Вовчанск и околните села, като има геолокализирани кадри на бомбардировки, подсказващи украински напредък във Вовчански Хутори – защото това са нови украински позиции:

Специално за Покровск, украинският военен телеграм канал "Офицер" твърди, че руската армия се хвърля най-много на север, в сектора южно от Добропиля. "Два майора" даже говори, че руснаците постепенно напредвали, без да дава някакви геолокализирани видеокадри като доказателство.

In Rodynske, Ukraine’s Omega-Zakhid special unit, supported by troops from the 1st Serhii Kulchytskyi Battalion and the 14th NGU Brigade “Chervona Kalyna,” stormed a Russian stronghold set up in a two-story building. Despite open terrain and lack of cover, the assault team… pic.twitter.com/oGqu90DYro — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 97 далекобойни дрона, като 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 70 от всичките изстреляни дронове, като има регистрирани удари от руски безпилотни летатателни апарати на 13 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС – Още: След руски удари: Две големи области в Украйна са без ток, нови пожари и жертви в Одеса (ВИДЕО)