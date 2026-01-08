След руски удари: Две големи области в Украйна са без ток, нови пожари и жертви в Одеса (ВИДЕО)

Запорожката и Днепропетровската област в Украйна са почти напълно без ток в резултат на руски въздушни атаки. Това съобщи украинското министерство на енергетиката. Отделно, украинската спешна служба съобщава за пореден масиран руски въздушен удар в Одеса, основно пристанището - има 2 загинали и 8 ранени, както и множество щети по административни сгради именно в пристанищния район. Службата добавя, че в град Запорожие са поразени търговска и жилищна сграда, но за щастие там няма човешки жертви.

"Тази вечер руските войски предприеха поредна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна. В резултат на атаката Днепропетровската и Запорожката области останаха почти напълно без електричество. Критичната инфраструктура работи на резервно захранване", се казва в изявлението в Телеграм на украинското енергийно министерство.

"Захранването на ключови съоръжения е възстановено. Работата по възстановяване на електрозахранването продължава, предимно на критичната инфраструктура", добави ръководителят на Запорожката областна администрация Иван Федоров.

"В постоянен контакт сме с всички съответни служби и енергийни инженери. Във всеки случай, токът за всички градски болници вече се осигурява от генератори. Подаването на вода се поддържа от алтернативни източници на ток (помпи). В момента в различни райони на града работят приблизително 130 водни помпи. Училищната ваканция е удължена с още два дни. Най-вероятно сутрин може да има и прекъсвания в електротранспортното обслужване", съобщи и кметът на Днепър.

