С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

Руското Министерство на транспорта излезе с официално заявление по повод задържания в Северния Атлантик от американските специални сили танкер от руския сенчест флот "Marinera", като заяви, че връзката с кораба е била "загубена". Съобщението звучи изключително странно на фона на информация на Reuters от длъжностни лица, че в близост до мястото на операцията са се намирали руска подводница и руски военни кораби, изпратени по нареждане на Кремъл, за да ескортират и защитят танкера.

В съобщението си от руското ведомство признават, че на 7 януари американски военнослужещи са се качили на борда на танкера в открито море.

"Днес, приблизително в 15:00 ч. московско време, сили на ВМС на САЩ се качиха на борда на кораба в открито море, извън териториалните води на която и да е държава, но контактът с кораба беше загубен", се казва в руското изявление.

В съобщението се казва и, че на 24 декември 2025 г. "Marinera" е получила "временно разрешение за плаване под държавния флаг на Руската федерация, издадено въз основа на руското законодателство и международното право". Припомняме, че преди това танкерът плаваше под панамски флаг под името "Bella 1" и чак когато от американската брегова охрана започнаха да го преследват в опит да го спрат заради нарушаване на санкциите, екипажът изрисува руското знаме на борда като заедно с това очевидно и екстрено е получил разрешение от Москва да се ползва с нейната защита.

Още: Американските специални сили задържаха руския танкер "Маринера" след две седмици преследване (СНИМКИ, ВИДЕО)

От руското Министерство на транспорта пишат, че САЩ не могат да използват сила срещу кораби, "надлежно регистрирани в юрисдикцията на други държави", което е отбелязано "в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.".