Мощни санкции за купувачи на руски петрол, но не и ако плащат на Украйна: внесен е законопроект в Сената на САЩ

На 16 декември група от четирима американски сенатори - и от Демократическата, и от Републиканската партия - внесе Закон за намаляване на печалбите от руски петрол (DROP) от 2025 г., който цели да наложи целеви санкции на всеки, който търгува с нефт от Русия. Законопроектът беше внесен от републиканеца Дейв МакКормик, демократката Елизабет Уорън, демократа Крис Куунс и републиканеца Джон Хъстед. Ако бъде приет, той ще изисква от президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи наказателни ограничения на всички купувачи, превозвачи или посредници на руски петролни продукти в рамките на 90 дни.

Санкциите ефективно ще изключат всички търговци на руски петрол от финансовата система на САЩ.

Още: Цените на руския петрол се сринаха до най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

Който купува руски петрол, финансира агресията на Путин в Украйна

„Всяка държава или организация, която купува руски петрол, активно финансира агресията на Русия в Украйна“, заяви сенатор МакКормик в прессъобщение.

Причината за тези думи е, че печалбите от износа на нефт и газ съставляват около една четвърт от държавните приходи на Руската федерация и са от решаващо значение за военната машина на диктатора Владимир Путин.

Още: "Лукойл" нае бивш съветник на Тръмп да помага за продажбата на "Нефтохим" и другите активи в чужбина

Снимка: iStock

"Путин показа, че не е сериозен в желанието си да сложи край на войната срещу Украйна, и продължаването на подхранването на военната машина трябва да има последствия", допълни МакКормик.

Посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина похвали законодателството в социалните мрежи и заяви, че мярката показва „силна двупартийна подкрепа за по-нататъшен икономически натиск върху агресора“.

Изключения - ако плащаш за Украйна

Предложеното законодателство допуска ограничени изключения от санкциите, включително възможната опция да се освободят купувачите от наказания, ако плащат такса в сметка, предназначена за Украйна, за всеки барел руски петрол, който купуват.

Още: България и още три страни: Решенията за замразените руски активи трябва да съответстват на международното право

Администрацията на Тръмп ще може да избере до две от четирите рамки за изключения, които да се прилагат глобално, става ясно от законопроекта:

Изолиране и намаляване на покупките на руски петрол. Ако дадена страна купувач се съгласи да плаща на Русия в сметка, която изолира средствата, като същевременно значително намалява покупките си на петрол от Русия с течение на времето, администрацията може да реши да не налага санкции на онези, които улесняват вноса в тази страна купувач.

Ако дадена страна купувач се съгласи да плаща на Русия в сметка, която изолира средствата, като същевременно значително намалява покупките си на петрол от Русия с течение на времето, администрацията може да реши да не налага санкции на онези, които улесняват вноса в тази страна купувач. Генериране на приходи за Украйна. Ако купувачите плащат такса в сметка за Украйна за всеки барел руски петрол, който купуват, администрацията може да реши да не налага санкции на онези, които улесняват такива покупки.

Ако купувачите плащат такса в сметка за Украйна за всеки барел руски петрол, който купуват, администрацията може да реши да не налага санкции на онези, които улесняват такива покупки. Предоставяне на значителна военна или икономическа подкрепа за Украйна. Ако правителството на страна купувач на руски петрол предостави значителна военна или икономическа подкрепа на Украйна, администрацията може да реши да не налага санкции на тези, които улесняват вноса в тази страна купувач.

Ако правителството на страна купувач на руски петрол предостави значителна военна или икономическа подкрепа на Украйна, администрацията може да реши да не налага санкции на тези, които улесняват вноса в тази страна купувач. Временни изключения за конкретни пристанища. Временно администрацията може да реши да не прилага задължителни санкции, свързани с петрола, изнасян от определени руски пристанища, за да увеличи натиска с течение на времето, ако е необходимо.

Още: Официално: Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия

Предложение за санкции на фона на преговори за примирие

Снимка: iStock

Новият законопроект идва в момент, в който Белият дом отново настоява за преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Пратениците на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, проведоха две кръга преговори в Берлин на 14 и 15 декември с украински екип, воден от президента Володимир Зеленски.

Макар Тръмп да е направил постигането на мирно споразумение в Украйна приоритет на своята администрация, той бави налагането на икономически санкции срещу Русия. През октомври 2025 г. републиканецът наложи първите такива от началото на мандата си, насочени срещу петролните гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Мерките замразиха активите на компаниите в САЩ и заплашиха с вторични санкции чуждестранните субекти, които работят с тях, както и дъщерните им дружества. Но Вашингтон удължи отмяната, която позволява на бензиностанциите с марката „Лукойл“ в чужбина да продължат да работят до края на април 2026 г.

Друг двупартиен законопроект за санкции, отделен от Закона DROP, беше значително редактиран по искане на администрацията на Тръмп, като даде на президента широки правомощия да отменя наказания. Законопроектът за санкции, прокарван от сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал, се бави в Конгреса: "Путин, Тръмп ще те срита отзад": САЩ имат икономическо оръжие, с което Русия ще страда (ВИДЕО).