Албин Курти подаде оставка

Албин Курти е подал оставка като министър-председател на Косово, съобщава турската Анадолска агенция. Той обяви решението си с писмо, изпратено до секретариата на косовския парламент. Това се случи малко преди старта на новия парламент на Косово. „От 23 март, когато изтече пълният четиригодишен мандат на нашето правителство, правителството е в оставка", пише Курти, пише по темата и клонът на Евронюз в Албания.

Освен, че му е изтекъл мандата, с оставката си Курти е спазил правилника на парламента, който забранява да бъде едновременно част от изпълнителната власт и депутат. Според закона тези, които получават мандат като депутати и същевременно заемат държавни длъжности като министър-председател, вицепремиер, министър или заместник-министър, трябва да подадат оставка от държавната си длъжност, допълва македонската медия "Телма".

В социалните мрежи се появиха и снимки на писмото на косовския премиер.

