Руският военен кореспондент Дмитрий Стешин разказа как едва не е ослепял, защото си измил очите с вода от чешмата с окупирания от 2014 година от руснаците украински град Донецк. Стешин е военен кореспондент на популярното руско издание "Комсомолская правда".

"Д-р Джасер ми постави диагноза в асансьора на клиниката, доста екзотична - "акантамебен кератит". Амебите седят под клепачите ви и буквално изяждат роговицата на окото, на парчета, дъвчат... рядко заболяване, при което амебите (Acanthamoeba) проникват в роговицата на окото. Това може да доведе до необратимо увреждане на зрението или слепота", твърди Стешин, цитиран от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Стешин почнал веднага да мисли къде може да е станала "заразата". И си спомнил, че в Донецк сложил "черна строителна кофа" с вода, която да се стопли на слънцето, след което се изкъпал с нея. "Дори не мога да си представя какво се случва в резервоарите или в сините 200-400-литрови контейнери в апартаментите на Донецк. Какво се влива там и какви форми на живот се появяват? През последния месец водата за Донецк се изстъргва от дъното на бъчвата. Тя просто не е предназначена за миене или пиене", пише Стешин в канала си в Телеграм.

За руския военен кореспондент обаче не Русия, с инвазията си и разрушителните бомбардировки, е виновна за липсата на вода, а Украйна.

По-рано руският диктатор Владимир Путин призна, че изграденият водопровод от Дон не се справя с нуждите на окупирания регион. В писмо до властите се съобщава, че той осигурява само 6% от нуждите на града и често се поврежда. От 21 юли 2025 г. вода в Донецк се доставя с цистерни на всеки три дни. Поради липсата на вода там започнаха да умират птици.

