Докато разхожда туристи: Екскурзовод почина в Колизеума в Рим

21 август 2025, 06:11 часа 185 прочитания 0 коментара
Туристически гид почина, след като колабира, докато развежда  посетители в Колизеума в Рим на фона на високите температури, предаде ДПА. Асоциацията на екскурзоводите AGTA заяви, че оказаната реанимационна помощ на 60-годишната жена е била неуспешна и тя е починала въпреки опитите на посетителите да я спасят.

Инцидентът е станал в сряда следобед, докато италианката е водела група от около 25 души на първия етаж на древния римски амфитеатър. Жената, която води турове в Колизеума от 2017 г., вече е била починала, когато е откарана с линейка.

Колизеумът е една от най-популярните италиански туристически атракции, която привлича около 14.7 млн. посетители годишно. Изграден през първи век сл. Хр. амфитеатърът е бил популярна арена за боеве на гладиатори и други спектакли.

По време на инцидента температурите в Рим надхвърляха 30 градуса. Няколко други гидове обвиниха условията на труд за смъртта на жената.

Друг Екскурзовод заяви пред в. "Република", че е невъзможно да се работи в горещината. "Свръхтуризмът ни убива", добави тя.

Друга италианска медия цитира колегите на починалата, които заявиха: "Тя трябваше да работи при високи температури. Тя почина заради горещината".

Виолета Иванова
