Радев, Борисов, Пеевски: За кого са изгодни нови избори? Обяснява Диана Дамянова (ВИДЕО)

Нямаме съмнения, че правителството се държи на гърбовете на Борисов и Пеевски. Въпросът е, че Радев премина през няколко етапа. В началния етап беше много симпатичен - летец, мачо. Постепенно тази роля спря да го устройва и когато до него достигнаха служебните правителства, на него много му се услади да има цялата власт. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият пиар експерт Диана Дамянова, коментирайки процесите у нас преди старта на новия политически сезон през септември.

Кой-какво иска?

По думите на Дамянова президентът Румен Радев стремглаво се е насочил към изпълнителната власт. "Радев иска избори веднага - той се намира в ситуация, в която пясъчният часовник е обърнат и отмерва точно една година. След тази една година, ако той не е направил нещо политическо, голямо, той ще отиде в небитието", каза Дамянова.

Според нея Радев привижда себе си като политически субект. Радев се стреми за предсрочни парламентарни избори, в които той да участва. Ние имаме много проста схема в България: Радев иска да предизвика избори и да слезе на тях, а Борисов и Пеевски са твърдо решени да докарат мандата си докрай, така щото Радев да не излезе на политическата сцена. Това изостря страшно много напрежение между тях. Ние виждаме, че имаше някакво омиротворение, вероятно плод на разговори между Борисов и Радев, но сега те са стигнали до изключително остри нападки помежду си, изрази мнение още политическият експерт.

