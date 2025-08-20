“Народните магазини“ водят до дефицит и инфлация: Говори доц. д-р Красен Станчев (ВИДЕО)

До инфлация и дефицит ще доведат създадените по идея на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски т.нар. магазини за хората, където храни ще се предлагат с до 10% надценка. Това каза в предаването Студио Actualno доц. д-р Красен Станчев – икономист, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика. Според него решението за, както той ги нарича, “народни магазини“, една разпоредба в закона за въвеждането на еврото и зкона за веригите на доставки, противоречат на чл. 19, ал. 1 от Конституцията. По отношение на възможността да възникне дефицит на някои стоки, Красен Станчев каза:

“Това е един от почти сигурните ефекти, 99% сигурен ефект тогава, когато такива разпоредби се прилагат. Но онова, което ще се случи преди това и поради трите закона,

Покана за вдигане на цените

но и този включително, е че ако ще има регулиране на надценките и ако ще има някакъв странен начин на отношения между продавач и контролиращ, то тогава хората ще вдигнат цените.

Т.е. тези, които продават, ще трябва да вдигнат цените, това е покана да се вдигнат цените. Защото след това те ще започнат да бъдат проверявани. Така че първоначалният макроикономически ефект ще бъде по-висока инфлация.“

Според Красен Станчев няма икономист, който да не е предупредил за тези ефекти: “В света не може да има такъв икономист. Поради простата причина, че това е първи и втори урок по микроикономика.

Останалите магазини за животни ли са

Следващото нещо е отношението на този проект, така да кажем, към хората. Значи да го наречеш “магазин за хората“ не просто е близко до т. нар. народни магазини, но това означава, че другите магазини са за животните.

Има 246 000 магазини в България. Вие казвате какво? Те са за някой друг, не са за хората? Напротив, смисълът на търговията на дребно е да докара нещо, което хората търсят и искат да купят там, където никой друг не го доставя. Толкова е просто.

Отделно са 100 000 фирми, които владеят тези търговски обекти. То не може да бъде приложено, защото вие не знаете каква трябва да бъде надценката. Ако надценката в момента е под 10%, кой губи и кой печели?

Това е намеса, която противоречи на чл. 19 от Конституцията, където се казва, че икономиката на България се основава на свободната стопанска инициатива.“

