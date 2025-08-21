Огън от небето: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети, Воронежката АЕЦ спря работа (ВИДЕО)

Интензивността на действията във войната на дронове и ракети между Русия и Украйна през изминалата нощ достигна нови висоти. Руската федерация организира поредна масирана въздушна атака, като поне дотук от наличната информация изглежда, че основни цели са украинската столица Киев, вторият по големина украински град Харков и Днипро (Днепропетровск). Украйна отвръща с удари по руски петролни рафинерии – в Ростовска и Воронежка област, както и с обстрел по окупирания от руската армия украински град Донецк плюс украинска въздушна атака и в Севастопол, Крим.

Ситуацията в Украйна

В Киев отново жителите на града прекараха нощта в метрото – най-голямото бомбоубежище там от над 3 години. Засега кметът на Киев Виталий Кличко и ръководителят на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко не са изнесли информация в каналите си в Телеграм за щети и жертви, очакват се актуализации:

За Харков кметът на града Игор Терехов и ръководителят на местната военновременна администрация Олег Синегубов също все още не съобщават нищо официално що се отнася до щети и жертви. В Телеграм обаче вече има твърдения, че руснаците са атакували обект от газовата инфраструктура на Украйна:

В Днипро (Днепропетровск) също има данни за поразен от руснаците обект от енергийната инфраструктура на Украйна. По руски данни е ударена павлоградската газоразпределителна станция. В момента Павлоград е една от основните логистични точки за снабдяване на отбраната на Покровск срещу руската армия. Ръководителят на военновременната администрация на областта Серхий Лисак засега също не коментира повече в официалния си канал в Телеграм.

За сметка на това ръководителят на военновременната администрация в Запорожка област Иван Федоров съобщава за щети по обекти на промишлената инфраструктура в град Запорожие, без да дава повече подробности. Украинските ВВС вече обявиха изстрелвания на руски свръхзвукови ракети "Кинжал", както и руски крилати ракети плюс руски ракети с морско базиране "Калибър" - взривове има дори в Лвов. Прокремълските телеграм канали Shot и Mash твърдят, че руснаците са изстреляли ракета "Циркон" по цел в област Суми - засега няма яснота дали това е така.

Руски рафинерии отново са на прицел

Геолокализирани видеокадри показват високи пламъци в района на Новошахтинската рафинерия в руската Воронежка област. В официалния си канал в Телеграм губернаторът на областта Юрий Слюсар признава за пожар в "промишлено предприятие", без да казва кое е то. Новошахтинската рафинерия е собственост на "Роснефт" и е най-голямата рафинерия в Южна Русия на компанията.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев също признава в официалния си канал в Телеграм, че има "повреден обект на енергийната инфраструктура", прекъснат е токът в няколко населени места. Гусев не уточнява кой е повреденият обект, но уверява, че отговорните служби се готвели да започнат работа по отстраняване на щетите. Има данни за въздушна атака срещу село Журавка – системата за отчитане на топлинни петна на НАСА FIRMS показва пожар в подстанция, която захранва руската жп инфраструктура. Спрян е и единият блок на Нововоронежката АЕЦ, по информация в ТАСС – поради "съображения за сигурност", като е сработила автоматична защита.

Отделно, в Донецк и в Севастопол има мощни украински въздушни атаки – в Севастопол е атакуван щаб на ГРУ, който се намира в поделение на Руския черноморски флот. Назначеният от руснаците губернатор на града Михаил Развожаев "успокоява", че това било учение за ликвидиране на пожар и "по понятни причини за такива учения няма предварително уведомление":

