Войната в Украйна:

Ким Чен Ун похвали "героичните" войски, участвали във войната срещу Украйна

21 август 2025, 07:09 часа 194 прочитания 0 коментара
Ким Чен Ун похвали "героичните" войски, участвали във войната срещу Украйна

Севернокорейският ръководител Ким Чен Ун похвали "героичните" севернокорейски войски, сражавали се на страната на Русия във войната срещу Украйна. Той направи това по време на среща с офицери, участвали в задграничната операция на армията, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Ким "оцени високо техните подвизи, извели до победата бойните подразделения на нашите въоръжени сили, които взеха участие в операциите за освобождението на Курска област в Русия".

ОЩЕ: Северна Корея обвини Сеул, че има "двойствен характер"

В подкрепа на Русия

Северна Корея изпрати над 10 000 войници, за да помогне на Москва във войната ѝ в Украйна и по оценки на южнокорейското разузнаване планира да изпрати нов контингент. 

Ким и руският диктатор Владимир Путин сключиха през юни миналата година договор за стратегическо сътрудничество, който включва и отбранителен пакт между двете държави.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Приятелство, което става все по-здраво": Ким Чен Ун приветства съюза с Русия

Преди срещата на Путин с американския си колега Доналд Тръмп севернокорейският лидер имаше телефонен разговор с руския диктатор, в който той потвърди пълната си подкрепа за Москва.

ОЩЕ: Модерно робство: Севернокорейци работят по 18 часа в Русия при нечовешки условия, парите са за Ким Чен Ун

По-рано Ким почете паметта на севернокорейските войници, загинали в бой във войната в Украйна. Той уви церемониално ковчезите им в националния флаг и положи ръце върху телата им. Ким рядко участва в публични прояви от такъв тип. 

"Нашата армия е героична. Нашата армия показа в пълна степен уникалните си качества. Тези резултати затвърдиха реномето ѝ на най-силната армия в света", посочи Ким

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Владимир Путин Ким Чен Ун война Украйна информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес