Възелно писмо владеел не само елитът на инките, но и обикновените хора

Международен екип от учени е анализирал 500-годишен образец на възелно писмо, което инките са използвали за комуникация и водене на записи. Досега се е смяташе, че само малцина избрани, хора с висок социален статус, са притежавали това умение. Изследването показало, че обикновените хора също са можели да правят такива „записи“, съдейки по тяхното хранене.

Сложната система от нишки и възли, наречена кипу, е била използвана в Империята на инките за летоброене, „инвентаризация“ на складове, преброяване на населението, изчисляване на „данъци“, дългове, принудителен труд за държавата и дори жертвоприношения.

Кипу. Biblioteca Nacional de Polonia / Public Domain

Като правило нишките, на които са били завързвани възлите в десетична система, са били прикрепени към основната или първичната нишка. Тя от своя страна, е било направена от влакна, животинска вълна (камили, лами, алпаки) или човешка коса, което е „удостоверявало“ личността. Такива майстори, или кипукамайоки, са били погребвани заедно със своите „писания“.

Авторите на ново изследване, публикувано в списание Science Advances, отбелязват, че повечето от известните кипу на инките, съхранявани в музеи, са открити в гробници, които вече са били ограбени. Следователно е невъзможно да се свържат с конкретни „собственици“. При липса на други доказателства се е смятало, че само високопоставени чиновници от елита на страната можели да създават кипу, въпреки че летописите също така сочат, че жените също са владеели това изкуство.

Изследователите са изучили кипу, донесено в Мюнхен (Германия) в началото на ХХ век, чийто произход в Андите е неизвестен. Радиовъглеродният анализ им е позволил да установят възрастта на образеца като 1498 ± 26 години. Първичната нишка се е състояла от човешка коса с дължина най-малко 104 сантиметра, прегъната наполовина и усукана. Като се отчита, че косата расте с един сантиметър на месец, тази във въпросното кипу е била на поне осем години. Сивата коса показва, че е принадлежала на някого в напреднала възраст.

Кипуто се състояло от основен шнур от човешка коса. Sabine Hyland et al. / Science Advances, 2025

Масспектрометрията с изотопно съотношение за измерване на съдържанието на въглерод, азот и сяра в пробата от коса е помогнала да се разбере с какво се е хранил авторът. Менюто му се състояло главно от растителни храни: грудки и зеленчуци.

Месото и царевицата, които съставлявали менюто на „елита“ в Андите, били рядкост. Морските дарове също не били чести на трапезата му, от което учените стигнали до заключението, че този човек е живял във високопланинските райони, на надморска височина от 2600 до 2800 метра в Южно Перу или Северно Чили.

Резултатите от новото изследвали поставили под съмнение обичайните представи за социалната изключителност на кипукамайоките сред инките. За да се развие тази версия, е необходим допълнителен изотопен анализ на други образци.