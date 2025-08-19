Козовете, които получи Украйна от двете срещи в САЩ: Говори Чавдар Стефанов (ВИДЕО)

На двете срещи в САЩ (тази в Аляска между президентите Тръмп и Путин и тази във Вашингтон на Тръмп и Зеленски и на европейските лидери с Тръмп и Зеленски, бел. ред.), освен подкрепа, Украйна получи и други козове. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва: “Главното е, че освен подкрепата, която получи, украинската страна има този път и свои козове, да го наречем така. Като първият е подкрепата от Европа, която получи, това единодушие, което видя президентът Тръмп пред себе си. Включително и това, че се провали руското настъпление край Покровск в опит да го завладеят.

Имаше едно разстояние, в което бяха навлезли – 10 – 15 км. Там дори отиде главнокомандващият украинските сили ген. Сирски.

А в момента ситуацията, според украинската страна, е стабилизирана, включително и са си върнали шест села, които бяха превзети от новата руска стратегия за атаки на групи и поотделно, като се закрепят да тръгнат и другите (повече подкрепления) и по тоя начин да овладеят територия. Но това вече го няма.

Още: В кои от договорките между Тръмп-Зеленски ще се реши войната: Анализ на експерти

Украйна показа сила

И другото, което е, че Украйна показва, че действително силата е нещо, на което тя разчита. Силата беше и в това, което демонстрираха, новата крилата ракета “Фламинго“ - която е с далекобойност 3000 км.

Другият успех на Доналд Тръмп е това, че той за първи път каза “сигурност да, с подкрепата на Съединените щати.“ Много можем да спорим какви неща може да има тази подкрепа .

Снимка Getty Images

Да, оръжия ще има, да, нещо друго ще има. Американски войски няма да има там. Но, както казва Доналд Тръмп, в края на краищата това е работа на Европа.

Още: Новият световен ред, който Путин иска да изгради

Т. е. Европа започна да осъзнава своята роля, че без да бъде сила, тя е оазис в джунглата.

Украинският президент Зеленски смята, че гаранциите ще бъдат изяснени след разговор негов с руския президент.

Индулгенция за Путин

Президентът Тръмп, ето, вижте как светкавично се развиват нещата, проведе 40-минутен разговор с Путин и неговият (на Путин, бел. ред.) съветник направи изявление, че в момента обсъждат повишаване на нивото на делегацията.

Още: Путин продължава да шикалкави за директна среща със Зеленски

Т. е. предишната, която беше в Истанбул, където се водиха едни доста бутафорни преговори, беше водена от Медински, един от чиновниците на Путин.

Докато за повишаване тук вече се говори, когато Тръмп каза: “давайте, ще направим среща с Владимир Путин, след което и аз ще участвам.“

Според Чавдар Стефанов резултат от срещата в Аляска е и, че Путин успя да консолидира Европа, а другото – че руският президент получи индулгенция от американския си колега.

Още: Макрон каза коя трябва да е една от гаранциите за сигурност на Украйна

Още – във видеоматериала.