Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Козовете, които получи Украйна от двете срещи в САЩ: Говори Чавдар Стефанов (ВИДЕО)

19 август 2025, 19:30 часа 614 прочитания 0 коментара

На двете срещи в САЩ (тази в Аляска между президентите Тръмп и Путин и тази във Вашингтон на Тръмп и Зеленски и на европейските лидери с Тръмп и Зеленски, бел. ред.), освен подкрепа, Украйна получи и други козове. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва: “Главното е, че освен подкрепата, която получи, украинската страна има този път и свои козове, да го наречем така. Като първият е подкрепата от Европа, която получи, това единодушие, което видя президентът Тръмп пред себе си. Включително и това, че се провали руското настъпление край Покровск в опит да го завладеят.

Имаше едно разстояние, в което бяха навлезли – 10 – 15 км. Там дори отиде главнокомандващият украинските сили ген. Сирски.

А в момента ситуацията, според украинската страна, е стабилизирана, включително и са си върнали шест села, които бяха превзети от новата руска стратегия за атаки на групи и поотделно, като се закрепят да тръгнат и другите (повече подкрепления) и по тоя начин да овладеят територия. Но това вече го няма.

Още: В кои от договорките между Тръмп-Зеленски ще се реши войната: Анализ на експерти

Украйна показа сила

И другото, което е, че Украйна показва, че действително силата е нещо, на което тя разчита. Силата беше и в това, което демонстрираха, новата крилата ракета “Фламинго“ - която е с далекобойност 3000 км.

Другият успех на Доналд Тръмп е това, че той за първи път каза “сигурност да, с подкрепата на Съединените щати.“ Много можем да спорим какви неща може да има тази подкрепа .

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка Getty Images

Да, оръжия ще има, да, нещо друго ще има. Американски войски няма да има там. Но, както казва Доналд Тръмп, в края на краищата това е работа на Европа.

Още: Новият световен ред, който Путин иска да изгради

Т. е. Европа започна да осъзнава своята роля, че без да бъде сила, тя е оазис в джунглата.

Украинският президент Зеленски смята, че гаранциите ще бъдат изяснени след разговор негов с руския президент.

Индулгенция за Путин

Президентът Тръмп, ето, вижте как светкавично се развиват нещата, проведе 40-минутен разговор с Путин и неговият (на Путин, бел. ред.) съветник направи изявление, че в момента обсъждат повишаване на нивото на делегацията.

Още: Путин продължава да шикалкави за директна среща със Зеленски

Т. е. предишната, която беше в Истанбул, където се водиха едни доста бутафорни преговори, беше водена от Медински, един от чиновниците на Путин.

Докато за повишаване тук вече се говори, когато Тръмп каза: “давайте, ще направим среща с Владимир Путин, след което и аз ще участвам.“

Според Чавдар Стефанов резултат от срещата в Аляска е и, че Путин успя да консолидира Европа, а другото – че руският президент получи индулгенция от американския си колега.

Още: Макрон каза коя трябва да е една от гаранциите за сигурност на Украйна

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
среща Тръмп Путин Студио Actualno война Украйна среща Тръмп Зеленски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес