Скритата световна сила във футбола, която остава в сянката на хегемона Бразилия

През следващото лято ще се проведе Световното първенство по футбол 2026 - 23-ото издание на най-големия турнир на ФИФА. Шампионатът ще се състои в САЩ от 11 юни до 19 юли и ще определи новия световен шампион във футбола. Любопитното е, че за близо един век, от дебютния Мондиал 1930 до днес, светът е видял само 8 нации да печелят трофея. Най-успешният национален отбор по футбол е този на Бразилия, който има рекордните 5 световни титли. Но една световна сила във футбола, която остава в сянката на "селесао", спокойно можеше да бъде номер 1, ако не бяха няколко лоши стечения на обстоятелствата...

Германия е (може би) най-голямата световна сила във футбола?

Мондиалът е разпределил 22 световни титли, като световни шампиони са Бразилия, Германия, Италия, Аржентина, Франция, Уругвай, Англия и Испания. Като изключим последните две нации, всички останали страни са печелили световната титла повече от веднъж. И макар бразилския тим да е с най-много титли, то първото им място може да бъде разклатено от други две нации, които имат по четири световни титли - Германия и Италия. Всъщност именно Германия е скритата сила, която може да съжалява, че е в подножието на върха, тъй като има най-много изпуснати шансове през годините.

Бундестимът има 8 световни финала и 13 класирания в топ 4 на света - повече от всеки друг

Бундестимът е отборът, който има най-много класирания в топ 4 на света - цели 13 на брой. Това е с две повече от Бразилия, която има 11. Никоя друга нация няма двуцифрен брой влизания във финалната четворка. Германия печели световните си титли през 1954, 1974, 1990 и 2014 г. Страната обаче има още четири загубени финала, като е рекордьор по сребърни отличия по световни първенства. Германия остава на второ място през 1966, 1982, 1986 и 2002 г. Всъщност Германия е рекордьор и по бронзови отличия, като остава на крачка от финала отново в четири случая - 1934, 1970, 2006 и 2010 г.

"Голът на "Уембли" и още три случая, в които Германия губи световната титла

На Мондиал 1966 Бундестимът претърпява загуба от Англия с 2:4 след онзи митичен "Гол на "Уембли", който поднесе световната титла на "трите лъва". И до днес остават полемики дали попадението на англичаните е било редовно. През 1982 г. германците отстъпват с 1:3 на класния състав на Италия, предвождан от Паоло Роси. Четири години по-късно Германия отново е на финал, но пак губи - този път от Аржентина с 2:3. Бундестимът наваксва изоставане от 0:2 до 2:2, но "гаучосите" вкарват трето попадение, като Диего Марадона се отчита с две асистенции в мача.

Феномена отказва безпогрешния тим на Германия през 2002-ра

През 2002 година изглежда, че няма какво да спре Германия по пътя към световната титла. Тимът достига до финала със само един допуснат гол, но там срещат Феномена. Роналдо вкарва два гола за Бразилия, за да осигури победата с 2:0 над Германия. Така на практика Бразилия печели петата си и последна световна титла във футбола, а Бундестимът отново изпитва разочарование. Германия все пак успява да стигне до световната титла през 2014-а - 24 години след последния си триумф на Мондиал 1990, като по този начин се доближава на един триумф от "селесао".

Именно на Мондиала през 2014-а Германия донякъде отмъщава на Бразилия, след като разбива домакините със 7:1 - най-голямата загуба в историята на бразилския футбол, която е още по-болезнена заради това, че се случва на домашна земя. Днес всички говорят за Бразилия като най-великата и най-успешна нация във футбола, но истината е, че германците демонстрират най-консистентни резултати - поне съдейки по броя финали (8 за Германия и 7 за Бразилия) и по броя достигания до топ 4 (13 за Германия и 11 за Бразилия).

Автор: Стефан Йорданов

