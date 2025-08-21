Войната в Украйна:

Лекари от три болници спасиха дете с остро кървене от белия дроб

21 август 2025, 06:33 часа 517 прочитания 0 коментара
Специалисти от три от най-големите детски структури в страната - УМБАЛ "Свети Георги" – Пловдив, Националната кардиологична болница и УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", обединиха усилия, за да помогнат на 9-годишно дете с остро кървене от белия дроб. Момиченцето е прието по спешност в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. След преглед и образни изследвания се взима решение към лечението да се присъединят и екипите на Детска хирургия – Пирогов, както и детските кардиолози на Национална кардиологична болница. При транспонирането й в София състоянието на детето е било критично.

Ангели в бяло

Детските анестезиолози и детските хирурзи в болница "Пирогов" пристъпват към спешна стабилизация и овладяване на кървенето. В резултат на предварителната координация между болниците е последвала втора високоспециализирана ангиографска процедура в Националната кардиологична болница.

Общият екип под ръководството на проф. Анна Кънева (НКБ), доц. Елисавета Левунлиева (НКБ), доц. Богдан Младенов (Пирогов) и проф. Христо Шивачев (Пирогов) с участието на д-р Дончев (детски анестезиолог, Пирогов), д-р Любомир Димитров (детски кардиолог, НКБ), д-р Михаела Емилова (специализант по детска хирургия, Пирогов), мед. с. Снежанка Въгленова (Детска хирургия – Пирогов), анест. с. Евелина Евгениева (НКБ) и лаборант Ивелина Тупарева (НКБ) извършва локализиране и лечение на патологичен кръвоносен съд на белия дроб, което довежда и до спиране на кървенето.

След процедурата малката пациентка е върната в Детска хирургия – Пирогов за наблюдение и долекуване. Дни по-късно детето е изписано от болницата възстановено и здраво.

"Тази история е за моментите, в които детските лекари, медицинските сестри и лаборантите – в този случай на три от най-големите детски структури в страната, мислим и функционираме като един организъм в името на живота. Обещаваме пак да го правим при нужда, защото нашата кауза е споделена", написаха от Детска хирургия – Пирогов.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
