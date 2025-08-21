Великобритания осъди израелските планове за ново селище на Западния бряг

Обединеното кралство осъди одобрените от Израел планове за ново селище на Западния бряг, което беше приветствано като "заличаване" на идеята за палестинска държава от израелски министър, съобщи Скай нюз. Селището е планирано да бъде построено на открит парцел земя източно от Ерусалим и включва около 3500 апартамента за разширяване на съществуващото селище Маале Адумим.Организацията "Peace Now" ("Мир сега"), която следи заселническата активност на Западния бряг, заяви, че ако бюрократичният процес се движи бързо, инфраструктурните работи по обекта могат да започнат през следващите няколко месеца, а строителството на жилища ще последва след около година.

Опасност да се раздели палестинската държава на две

Британският външен министър Дейвид Лами заяви, че селището, планирано да бъде построено източно от Ерусалим, "би разделило палестинската държава на две". В публикация в X Лами нарече бъдещото населено място на Западния бряг "фрапантно нарушение на международното право, което критично подкопава решението за две държави" и призова израелското правителство да отмени решението.

Одобрението на плановете беше обявено от Бецалел Смотрич, финансовият министър на Израел, в сряда, след като получиха окончателна "зелена светлина" от висшия комитет по планиране на Израел. Смотрич, който е ултранационалист в управляващата дясна коалиция, заяви, че правителството изпълнява с плана това, което е обещавало от години. Той обясни, че "палестинската държава се заличава от масата не с лозунги, а с действия".

