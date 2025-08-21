Джей Ди Ванс каза кой да поеме гаранциите за сигурност на Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че европейските страни ще трябва да поемат "лъвския пай" от бремето на гаранциите за сигурност на Украйна, съобщава "Ройтерс". "Не мисля, че ние трябва да носим бремето тук. Мисля, че трябва да бъдем полезни, ако е необходимо, за да спрем войната и да спрем убийствата. Но мисля, че трябва да очакваме, и президентът със сигурност очаква, Европа да играе водеща роля тук", каза Ванс в интервю за Fox News. Още: Гаранции за сигурност и среща с Путин: Посланията на Зеленски след разговорите с Тръмп (ВИДЕО)

Кой ще носи бремето на гаранциите за сигурност на Украйна?

"Без значение каква форма ще приеме това, европейците ще трябва да поемат лъвския пай от бремето." Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, като липсва ясен механизъм за "железни гаранции", на които настоява президентът Володимир Зеленски, писа "Политико".

На среща в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери Зеленски и европейските лидери, че Киев ще получи защита, сходна с тази по член 5 от НАТО, но не даде подробности. Във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио оглави комисия със съюзници на Украйна, целяща да изработи план за сигурност. Британският премиер Кийр Стармър заяви, че в "следващите дни" ще се обсъди подготовка на "стабилизиращи сили", ако боевете приключат.

Най-очевидният вариант — членство на Украйна в НАТО — остава изключен от Вашингтон и някои европейски столици и най-вече Русия. Вместо това се обсъждат мисии с ограничени мандати, но те пораждат въпроси кой би изпратил войски, при какви условия и с какъв бюджет.

Тръмп заяви, че САЩ няма да изпращат войски и настоя Европа да поеме тежестта. Френският президент Еманюел Макрон обяви готовност за разполагане на френски, британски, германски и турски сили, докато Германия, поради ограничен ресурс на армията, остава резервирана. Турция би могла да играе ключова роля, но среща съпротива в ЕС, а Полша и Италия изключват изпращането на войски, предлагайки вместо това логистична помощ или отбранителен пакт.

