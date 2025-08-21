Не си затварят устата: Жените на считани за икони убити руски войници са издирвани от Русия

Руското МВР буквално погна приятелката на подполковник Сергей Грицай с позивна "Ърнест" - тя е обявена за издирване. Грицай стана известен, след като загина заедно с младши сержант Дмитрий Лисаковски с позивна "Гудуин" още преди почти една година в един от множеството щурмове тип пушечно месо. Двамата бяха оператори на дронове - смъртта им предизвика сериозна реакция на негодувание в руските военнопропагандни телеграм канали, които я възприеха като пример за ужасното отношение на руските командири в Украйна към подчинените им, както и за тоталното "разхищение" на опитни войници, със специфични умения, за да има руски напредък с някой и друг метър на бойното поле.

Издирваната приятелка на Грицай се казва Кристина Данилова. Руското опозиционно издание "Медиазона" откри, че тя е издирвана на база карта в базата данни на руското МВР. Данилова отправи остри критики към командира на загиналия си мъж Игор Пузик (позивна "Зло") - не е ясно защо сега тя е издирвана, публично няма информация за това, но е ясно, че е търсена по криминално обвинение.

В края на юли, руското МВР обяви за издирване и Евгения Яренкевич, вдовицата на Дмитрий Лисаковски. Още през октомври 2024 година Яренкевич, която служи в руската армия с позивна "Таралеж", сама съобщи, че тя и Кристина Данилова са обявени за издирване, след като са избягали от фронта в Москва, страхувайки се, че ще бъдат убити по заповед на руското командване (използваният термин на диалект е "нулиране"). По-късно тя уточни, че срещу тях никога не е било образувано наказателно дело. На 31 юли Яренкевич потвърди в своя канал в Телеграм, че е обявена за издирване и публикува решение за отказ от образуване на наказателно дело за самоотлъчка от поделението ѝ от ноември 2024 г.

