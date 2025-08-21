Късметлия удари джакпот от 250 млн. евро

Късметлия, притежател на билет, е спечелил рекордния джакпот на EuroMillions, съобщи Националната лотария. Последният джакпот на Националната лотария EuroMillions беше определен като най-високият в историята на Обединеното кралство, ако някой успееше да познае всичките пет числа и двете щастливи звезди. Джакпотът достигна максималната си стойност от 250 милиона евро – около 210 милиона британски лири – за това последно теглене, съобщава "The Independent". Печелившите числа бяха 24, 31, 34, 41 и 43, а щастливите звезди – 06 и 08.

Уебсайтът на EuroMillions обяви един печеливш от джакпота около час след обявяването на числата. Въпреки че все още не са заявили наградата си, стана ясно, че печелившият билет е бил продаден във Франция.

Още: След гафа с "5 от 35": Работил за БФС футболен агент и пиар влизат в управата на тотото

Този джакпот е на второ място по внушителност след този, спечелен от ирландско семейство, на стойност (216 милиона лири на 17 юни. Джакпотът достигна максималната си стойност на 6 юни, след като беше прехвърлен няколко пъти.

Важни съвети и другите печалби

Анди Картър, старши съветник на победителите в Allwyn, каза: "Джакпотът от вторник има способността да промени не само живота на победителя, но и живота на приятелите и семейството около него. Затова се уверете, че сте си купили билет, за да имате шанс да спечелите най-голямата печалба в историята на Великобритания."

Още: Теди Москов и "Улицата" се гаврят с тотото: Демонстрират как се теглят числата (ВИДЕО)

Седем души спечелиха и втората награда, като уцелиха пет числа и една звезда. Очакваната награда за това е 130 554,30 лири. Седем души уцелиха и пет числа, печелейки 13 561,20 лири. Общо 78 души уцелиха четири числа и две звезди, като спечелиха награда от 844,70 лири. 1 622 924 души уцелиха две числа, като спечелиха общо 2,50 лири, добавя "The Independent".

Само преди два дни България се сдоби с нов тотомилионер от Бургас, който ще си прибере 3,6 млн. лева, а през юли друг късметлия, но от София, спечели 3,8 млн. лв.