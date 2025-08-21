Войната в Украйна:

Късметлия удари джакпот от 250 млн. евро

21 август 2025, 00:12 часа 548 прочитания 0 коментара
Късметлия удари джакпот от 250 млн. евро

Късметлия, притежател на билет, е спечелил рекордния джакпот на EuroMillions, съобщи Националната лотария. Последният джакпот на Националната лотария EuroMillions беше определен като най-високият в историята на Обединеното кралство, ако някой успееше да познае всичките пет числа и двете щастливи звезди. Джакпотът достигна максималната си стойност от 250 милиона евро – около 210 милиона британски лири – за това последно теглене, съобщава "The Independent". Печелившите числа бяха 24, 31, 34, 41 и 43, а щастливите звезди – 06 и 08.

Уебсайтът на EuroMillions обяви един печеливш от джакпота около час след обявяването на числата. Въпреки че все още не са заявили наградата си, стана ясно, че печелившият билет е бил продаден във Франция.

Още: След гафа с "5 от 35": Работил за БФС футболен агент и пиар влизат в управата на тотото

Този джакпот е на второ място по внушителност след този, спечелен от ирландско семейство, на стойност (216 милиона лири на 17 юни. Джакпотът достигна максималната си стойност на 6 юни, след като беше прехвърлен няколко пъти.

Важни съвети и другите печалби

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Анди Картър, старши съветник на победителите в Allwyn, каза: "Джакпотът от вторник има способността да промени не само живота на победителя, но и живота на приятелите и семейството около него. Затова се уверете, че сте си купили билет, за да имате шанс да спечелите най-голямата печалба в историята на Великобритания."

Още: Теди Москов и "Улицата" се гаврят с тотото: Демонстрират как се теглят числата (ВИДЕО)

Седем души спечелиха и втората награда, като уцелиха пет числа и една звезда. Очакваната награда за това е 130 554,30 лири. Седем души уцелиха и пет числа, печелейки 13 561,20 лири. Общо 78 души уцелиха четири числа и две звезди, като спечелиха награда от 844,70 лири. 1 622 924 души уцелиха две числа, като спечелиха общо 2,50 лири, добавя "The Independent".

Само преди два дни България се сдоби с нов тотомилионер от Бургас, който ще си прибере 3,6 млн. лева, а през юли друг късметлия, но от София, спечели 3,8 млн. лв.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
милионер Тото печалба джакпот EuroMillions
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес