Американски военен самолет се разби над Средиземно море

Инцидентът е станал по време на учения и няма индикации да е свързан с враждебна дейност. Причините все още се изясняват, съобщават от пресслужбата на Европейското командване на САЩ (USEUCOM).

Допълнителна информация за екипажа няма да бъде разкривана в момента от уважение към техните близки.

ОЩЕ: Първи полет на новия американски "невидим" ядрен бомбардировач (ВИДЕО)

В събота, 11 ноември, инструментът за проследяване на полети EISNspotter съобщи в социалната мрежа X, че край бреговете на Кипър се провежда операция по локализиране на „хеликоптер, извършил аварийно кацане“ на приблизително 30 морски мили югоизточно от Ларнака. Самолети P-8 Poseidons на ВМС на САЩ също са били забелязани около зоната за търсене.

Today off the coast of Cyprus there has been a search and rescue operation underway for a 'helicopter that crash landed' approximately 30 nautical miles southeast of Larnaca.



🇺🇸 US Navy P-8 Poseidons have been seen operating around the NOTAMd search area. https://t.co/E9JY0o9s8r pic.twitter.com/ZWucom5LFv