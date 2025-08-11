С отрова за жаби и опиати: Властите спипаха център, обещавал "астрални пътешествия"

Полицията в Източна Испания арестува трима души и конфискува 11 литра традиционна южноамериканска отвара аяхуаска, 117 кактусови растения от Сан Педро и няколко бутилки отрова за жаби след като извърши обиск в два селски имота, използвани за домакинство на доходоносни духовни уединения, обещаващи „астрални пътешествия“, съобщи британското издание The Guardian. Служители на Гражданската гвардия започнаха разследване на бизнеса в община Педрегер в провинция Аликанте преди пет месеца, след като получиха оплакване от бивш клиент.

Те откриха, че центърът, който се рекламира онлайн и се представя за награждаван и международно признат духовен център, предлага почивки с „традиционна лечебна медицина“, които са особено популярни сред европейските посетители.

„Предлаганите тридневни и петдневни пакети струват средно 1000 евро и включват настаняване, поддръжка и веществата, които трябва да се вземат“, се казва в изявление на полицията.

"Астрално пътешествие" с придружител

Ретрийтите са се състояли от групи до 20 души, които са придружени в техните „астрални пътешествия“ от шестима служители на организацията.

Няколко такива ретрийта са се провеждали всяка седмица, което накарало разследващите да заключат, че групата е спечелила стотици хиляди евро през последната година – по-голямата част от които са били платени в брой, които не са били декларирани и следователно не са оставили следа.

