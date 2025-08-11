Войната в Украйна:

С отрова за жаби и опиати: Властите спипаха център, обещавал "астрални пътешествия"

11 август 2025, 16:25 часа 196 прочитания 0 коментара
С отрова за жаби и опиати: Властите спипаха център, обещавал "астрални пътешествия"

Полицията в Източна Испания арестува трима души и конфискува 11 литра традиционна южноамериканска отвара аяхуаска, 117 кактусови растения от Сан Педро и няколко бутилки отрова за жаби след като извърши обиск в два селски имота, използвани за домакинство на доходоносни духовни уединения, обещаващи „астрални пътешествия“, съобщи британското издание The Guardian. Служители на Гражданската гвардия започнаха разследване на бизнеса в община Педрегер в провинция Аликанте преди пет месеца, след като получиха оплакване от бивш клиент.

Те откриха, че центърът, който се рекламира онлайн и се представя за награждаван и международно признат духовен център, предлага почивки с „традиционна лечебна медицина“, които са особено популярни сред европейските посетители.

„Предлаганите тридневни и петдневни пакети струват средно 1000 евро и включват настаняване, поддръжка и веществата, които трябва да се вземат“, се казва в изявление на полицията.

"Астрално пътешествие" с придружител

Ретрийтите са се състояли от групи до 20 души, които са придружени в техните „астрални пътешествия“ от шестима служители на организацията.

Няколко такива ретрийта са се провеждали всяка седмица, което накарало разследващите да заключат, че групата е спечелила стотици хиляди евро през последната година – по-голямата част от които са били платени в брой, които не са били декларирани и следователно не са оставили следа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Използвани са голям брой банкови сметки в различни страни. ОЩЕ: За дрога и шамански ритуали: 18 арестувани в Испания, гуруто им е починал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Испания опиати испанска полиция
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес