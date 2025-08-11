Еди Рама руши незаконни постройки (ВИДЕО)

Албанският премиер Еди Рама се похвали в социалната мрежа "Фейсбук" как в страната му се рушат незаконните постройки. Видеото е от събарянето на незаконна конструкция в туристическата зона Радим във Вльора, допълва македонската медия "Бизнес вести". Разрушаването на сградата идва след като албанското правителство започна мащабна операция за премахване на незаконно построени структури, като част от стратегията за присъединяване към ЕС до 2030 г., а днес започна разрушаването на значителни сгради.

В понеделник сутринта албанският град Вльора се събуди от експлозията на 32 килограма взривни вещества, след като Държавният инспекторат по градско планиране, в сътрудничество с Министерството на отбраната, инженерните сили и държавната полиция, разруши триетажна сграда със стоманобетонна конструкция близо до пътя Вльора-Орикум, пише албанският канал Top Channel.

Обещанието на албанския премиер

Публикацията на Еди Рама е своеобразна демонстрация на продължаващата битка срещу незаконното строителство в Албания, което според него заплашва и обезобразява общите пространства. "Ще напишем последната глава от битката срещу строителството без разрешение или в противоречие с издадените разрешителни, ви желая успешна седмица“, написа Рама във "Фейсбук". ОЩЕ: Незаконен строеж пречи на довършването на столичния бул. „Т. Каблешков“, започват действия за премахването му