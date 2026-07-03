Анализ: Изкривената реалност на Путин възпрепятства мирните преговори

Решението на Владимир Путин да продължи войната и отхвърлянето му на компромисни споразумения и по-специално предложенията на Доналд Тръмп за запазване на окупираните територии на Русия, са обусловени от съществуването му в затворена дезинформационна среда. Това пише Оуен Матюс в анализ за The Spectator. Цялата информация, достигаща до лидера на Кремъл, се филтрира внимателно от служители по сигурността и военни генерали, които имат личен интерес от продължаването на боевете. В резултат на това обективни данни за военни загуби, удари по нефтени рафинерии и изолация на Крим никога не достигат до него. Путин е личен архитект на тази изолация, която се засили след пандемията, когато достъпът до него беше ограничен до изключително ограничен кръг от стари приятели и бизнес партньори от КГБ.

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Според автора, управленският модел на Кремъл се основава на принципа на лоялност, при който докладите се съобразяват със светогледа на лидера, повтаряйки грешките на съветското ръководство през 1941 г. Пълномащабното нахлуване през 2022 г. е започнато въз основа на фалшифицирани данни на ФСБ (С. Беседа) и уверения от колаборационисти (В. Медведчук) за слабостта на Украйна и успешното подкупване на нейните генерали.

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В продължение на много години служители, способни на критика (А. Кудрин, Д. Козак), бяха систематично елиминирани от неговия вътрешен кръг. Поради липсата на смартфони, изключителното използване на хартиени репортажи и консумацията на специално редактирани телевизионни новини, Путин е напълно откъснат от реалността. Публичните му изяви и срещи с граждани са изцяло инсценирани, с участието на преоблечени служители службите.

Настроенията сред елита и обществото

Отвъд информационния бункер, руският политически и правителствен елит признава липсата на напредък на фронтовата линия, умората от войната и критичното въздействие на украинските атаки с дронове. Икономическите трудности, провалът на преговорите със САЩ и страхът от мобилизация увеличават вътрешното напрежение, докато ударите по Москва разрушават пропагандния мит за победата сред населението. Доказателство за търсене на изход от безизходицата беше изтичането на вътрешен документ от кабинета на Сергей Кириенко, очертаващ план за адаптация на обществото към следвоенния период, показващ опити на някои членове на номенклатурата да промотират идеята за прекратяване на конфликта.

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Въз основа на изкривена информация Путин взема решения, които смята за рационални. Той действа като агресор само срещу по-слаби противници и остава непоклатимо уверен, че времето е на страната на Русия, ресурсите на Украйна ще се изчерпят и Западът ще се съгласи с неговите условия. Продължаването на войната е резултат от система, в която околните подхранват илюзиите на лидера за неизбежна победа, пише още в анализа.

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