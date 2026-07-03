Продължава да расте броят на жертвите след руските атаки срещу Киев (ВИДЕО)

Броят на жертвите, убити при масираната руска атака срещу Киев, достигна 25 души, съобщи в приложението Телеграм ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ. По думите му все още текат разчистване на руините и издирвателна операция на едно от ударените места в Дарницкия район на столицата. Там са открити петима убити, а още осем души са в неизвестност.

Още: Киев обяви траур, броят на жертвите след руската атака не спира да расте (ВИДЕО)

“Спасителите ще работят без прекъсване до пълното разчистване на руините. Но, за съжаление, все още могат да бъдат намерени жертви”, написа Ткаченко.

Kyiv’s death toll from Russia’s mass attack has risen to 25, city authorities said. In Darnytskyi district, rescuers are still working at one of the destroyed sites, where 5 bodies have already been recovered and 8 people remain missing. Search and rescue operations continue… pic.twitter.com/s5KMv9RxUE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

По-рано днес руските сили нанесоха масиран удар срещу Киев с дронове и ракети. Регистрирани са щети във всички райони на украинската столица. Най-тежки разрушения са нанесени на жилищна сграда в Дарницкия район. Според премиерът Юлия Свириденко са нанесени директни удари срещу най-малко 20 жилищни сгради в града.

Още: "Путин може да спре войната само на "остров Москва"": Зеленски обеща справедлив отговор на атаката срещу Киев (ВИДЕО)