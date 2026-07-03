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Продължава да расте броят на жертвите след руските атаки срещу Киев (ВИДЕО)

03 юли 2026, 0:30 часа 1328 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Продължава да расте броят на жертвите след руските атаки срещу Киев (ВИДЕО)

Броят на жертвите, убити при масираната руска атака срещу Киев, достигна 25 души, съобщи в приложението Телеграм ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ. По думите му все още текат разчистване на руините и издирвателна операция на едно от ударените места в Дарницкия район на столицата. Там са открити петима убити, а още осем души са в неизвестност.

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“Спасителите ще работят без прекъсване до пълното разчистване на руините. Но, за съжаление, все още могат да бъдат намерени жертви”, написа Ткаченко.

По-рано днес руските сили нанесоха масиран удар срещу Киев с дронове и ракети. Регистрирани са щети във всички райони на украинската столица. Най-тежки разрушения са нанесени на жилищна сграда в Дарницкия район. Според премиерът Юлия Свириденко са нанесени директни удари срещу най-малко 20 жилищни сгради в града.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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